İzmir Körfezi'nin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için denetim faaliyetlerinin önemini ısrarla vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kirliliğe neden olan unsurların tespit edilmesine yönelik çalışmaları kesintisiz sürdürüyor. Körfezdeki denetim ve yaptırım yetkisinin belediyeye devredilmesi için yaptığı başvurulara olumlu yanıt alamayan Büyükşehir Belediyesi, havadan görüntüleme sonucu geçtiğimiz yılın kasım ayından bu yana dokuzuncu kez dış kaynaklı kirlilik tespit etti. Karşıyaka İskelesi çevresinde bir kez daha dış kaynaklı atıklar görüntülendi.

DENİZ CANLILARINI TEHİDT EDİYOR

Benzer bir durum mart ayı içinde iki kez daha yaşanmıştı. İZDENİZ yetkilileri, tespit edilen atıkların; deniz ekosistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açtığını, su kalitesini düşürdüğünü ve deniz canlılarının yaşam alanlarını tehdit ettiğini belirterek, bu tür kirliliklerin uzun vadede körfezin doğal dengesine zarar vereceğini, geri dönüşü zor çevresel sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Körfezde dış kaynaklı kirlilik riskinin süreklilik arz etmesi nedeniyle etkin önleyici tedbirlere ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekildi.