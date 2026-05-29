İzmir Körfezi’nde son günlerde Mavişehir açıkları, Gediz ağzı ve iç körfez hattında yeniden görülmeye başlanan deniz marullarına karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZDENİZ ekipleri tarafından kapsamlı bir temizlik çalışması başlatıldı. Bölgede tekneyle saha tespiti yaptıklarını belirten İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marım; Gediz’in eski yatağı olan ve Mavişehir açıklarına uzanan Ağıl Deresi’nden Gediz’in ana yatağına kadar olan sığ alanlarda yoğun deniz marulu oluşumu saptadıklarını aktardı. Marım, hem bakanlık raporlarında hem de İZSU’nun aylık ölçümlerinde yer aldığı üzere, bu iki dereden taşınan kirliliğin deniz marulu oluşumu için elverişli bir ortam yarattığını ifade etti.

Deniz yüzeyini kaplayan deniz marullarının kısa sürede çürüyerek mikroalg patlamasını tetikleyebildiği; bu durumun ise kötü kokuya, sudaki çözünmüş oksijen seviyesinin düşmesine ve balık ölümlerine yol açabildiği belirtiliyor. Bu olumsuzlukların önüne geçebilmek adına ekipler, oluşumları henüz çürüme evresine geçmeden toplamak için mesai harcıyor.

Geçen yılki deneyimlerin ardından toplama kapasitesini artırdıklarını ifade eden İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marım, şu bilgileri verdi:

“Filomuza 5 yeni amfibik araç daha ekledik. Şu anda toplam 7 amfibik araçla çalışıyoruz. Geçen yıl Körfez’den 500 ton deniz marulu toplandı. Bu yıl ise sadece mayıs ayı itibarıyla 300 tona yaklaştık. Sabah gün doğumundan akşam hava kararana kadar kesintisiz temizlik çalışmaları yürütüyoruz. Körfez’de kalıcı iyileşme sağlanabilmesi için yalnızca yüzey temizliğinin değil, Gediz Havzası kaynaklı kirliliğin azaltılması da büyük önem taşıyor.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Körfez’de sadece yüzey temizliğiyle sınırlı kalmayıp yapısal müdahaleleri de devreye soktuğunu vurgulayan Marım, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen dip tarama çalışmalarına dikkat çekti. Bu çalışmalarla sığlaşmanın önlenmesi ve Körfez içi su sirkülasyonunun artırılmasının hedeflendiğini kaydeden Marım, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu kapsamda bugüne kadar 1 milyon tonun üzerinde dip çamuru bertaraf edildi. Özellikle Mavişehir bölgesinde önemli bir derinleştirme çalışması yürütülüyor. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin 4. fazının devreye alınması da önemli bir adım. Geçen yıl yaşanan balık ölümleri ve koku sorunlarının tekrar yaşanmaması için hem deniz marulu temizliği hem de altyapı yatırımları birlikte sürdürülüyor.”