Denetimler sırasında Bayraklı açıklarında deniz yüzeyinde dışarıdan geldiği değerlendirilen atık maddeler görüntülendi.

KÖRFEZDE KİRLİLİK TAKİBİ SÜRÜYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, körfezde çevre kirliliğine yol açan unsurların belirlenmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye, körfezdeki denetim ve yaptırım yetkisinin kendisine devredilmesi için başvuruda bulunmuş ancak bu taleplerine henüz olumlu yanıt alamamıştı.

Buna rağmen belediye ekipleri, havadan görüntüleme ve saha incelemeleriyle kirlilik takibini sürdürürken, son tespit ile birlikte Kasım 2025’ten bu yana toplam 10 kez dış kaynaklı kirlilik kaydedildi.

UZMANLARDAN UYARI: EKOSİSTEM RİSK ALTINDA

İZDENİZ yetkilileri, kısa sürede bu ölçekte kirliliğin tespit edilmesinin körfezde yıllardır devam eden ihlallerin boyutunu ortaya koyduğunu belirtti.

Yetkililere göre deniz yüzeyine yayılan mazot ve çeşitli atık maddeler, su kalitesinin düşmesine neden olurken aynı zamanda deniz canlılarının yaşam alanlarını tehdit ediyor. Bu durumun uzun vadede körfez ekosisteminde kalıcı hasarlara yol açabileceği ifade edildi.

“ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ARTIRILMALI”

Uzmanlar, İzmir Körfezi’nde dış kaynaklı kirlilik riskinin süreklilik göstermesi nedeniyle daha etkili ve kalıcı önleyici tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekti. Körfezin korunması için denetimlerin artırılması ve kirletici kaynakların hızlı şekilde tespit edilmesi gerektiği vurgulandı.