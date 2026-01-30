İzmir’de gün boyunca etkili olan şiddetli sağanak yağış ve fırtına, akşamüstü şiddetini artırarak kent merkezinde hayatı felç etti.
İzmir kent merkezinde hayat durdu: Fırtına ve sağnak felaketi
İzmir’de akşam saatlerinde şiddetlenen sağanak ve fırtına, merkez ilçeleri sele teslim etti; cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar sular altında kaldı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
. Özellikle Buca, Konak, Karabağlar ile Bornova ilçelerinde cadde ve sokaklar su altında kalırken, çok sayıda araç sele kapıldı.
Akıntıya kapılan bir yayayı polis ekipleri ile bir vatandaşın müdahalesi kurtardı; olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
SEL BASKINLARI MERKEZ İLÇELERDE YOĞUNLAŞTI
Şiddetli yağış ve fırtına Buca, Konak, Karabağlar ve Bornova’da en fazla hissedildi.
Buca’nın Vali Rahmi Bey ile Yaylacık mahallelerinde sel suları park halindeki araçları bastı, yolda kalan sürücüler mahsur kaldı. Akıntıya kapılan motosiklet sürücüsü yaralandı; bir yaya ise polis kurtarma operasyonuyla kurtuldu.
ULAŞIM İLE ALTYAPI BÜYÜK DARBE ALDI
Konak’ta rögar taşkınları ana yolları göle çevirdi.
Kemalpaşa’da sel suları otomobilleri sürükleyerek hasar oluşturdu. Kent genelinde trafik durma noktasına gelirken, sürücüler ve yayalar hareket etmekte zorlandı.
YILDIRIM NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANDI
Halkapınar Pompa İstasyonu’na yıldırım isabet etmesi, Buca, Bornova, Karşıyaka ve Çiğli’de geniş çaplı su kesintisine yol açtı.
Karabağlar, Gaziemir, Konak ile Balçova’ya akşam ilerleyen saatlerde su verilmeye başlandı.
Ekipler, kent çapında tahliye ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.