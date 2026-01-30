Yeniçağ Gazetesi
30 Ocak 2026 Cuma
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem İzmir kent merkezinde hayat durdu: Fırtına ve sağnak felaketi

İzmir kent merkezinde hayat durdu: Fırtına ve sağnak felaketi

İzmir’de akşam saatlerinde şiddetlenen sağanak ve fırtına, merkez ilçeleri sele teslim etti; cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar sular altında kaldı.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
İzmir kent merkezinde hayat durdu: Fırtına ve sağnak felaketi - Resim: 1

İzmir’de gün boyunca etkili olan şiddetli sağanak yağış ve fırtına, akşamüstü şiddetini artırarak kent merkezinde hayatı felç etti.

1 10
İzmir kent merkezinde hayat durdu: Fırtına ve sağnak felaketi - Resim: 2

. Özellikle Buca, Konak, Karabağlar ile Bornova ilçelerinde cadde ve sokaklar su altında kalırken, çok sayıda araç sele kapıldı.

2 10
İzmir kent merkezinde hayat durdu: Fırtına ve sağnak felaketi - Resim: 3

Akıntıya kapılan bir yayayı polis ekipleri ile bir vatandaşın müdahalesi kurtardı; olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

3 10
İzmir kent merkezinde hayat durdu: Fırtına ve sağnak felaketi - Resim: 4

SEL BASKINLARI MERKEZ İLÇELERDE YOĞUNLAŞTI

Şiddetli yağış ve fırtına Buca, Konak, Karabağlar ve Bornova’da en fazla hissedildi.

4 10
İzmir kent merkezinde hayat durdu: Fırtına ve sağnak felaketi - Resim: 5

Buca’nın Vali Rahmi Bey ile Yaylacık mahallelerinde sel suları park halindeki araçları bastı, yolda kalan sürücüler mahsur kaldı. Akıntıya kapılan motosiklet sürücüsü yaralandı; bir yaya ise polis kurtarma operasyonuyla kurtuldu.

5 10
İzmir kent merkezinde hayat durdu: Fırtına ve sağnak felaketi - Resim: 6

ULAŞIM İLE ALTYAPI BÜYÜK DARBE ALDI

Konak’ta rögar taşkınları ana yolları göle çevirdi.

6 10
İzmir kent merkezinde hayat durdu: Fırtına ve sağnak felaketi - Resim: 7

Kemalpaşa’da sel suları otomobilleri sürükleyerek hasar oluşturdu. Kent genelinde trafik durma noktasına gelirken, sürücüler ve yayalar hareket etmekte zorlandı.

7 10
İzmir kent merkezinde hayat durdu: Fırtına ve sağnak felaketi - Resim: 8

YILDIRIM NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANDI

Halkapınar Pompa İstasyonu’na yıldırım isabet etmesi, Buca, Bornova, Karşıyaka ve Çiğli’de geniş çaplı su kesintisine yol açtı.

8 10
İzmir kent merkezinde hayat durdu: Fırtına ve sağnak felaketi - Resim: 9

Karabağlar, Gaziemir, Konak ile Balçova’ya akşam ilerleyen saatlerde su verilmeye başlandı.

9 10
İzmir kent merkezinde hayat durdu: Fırtına ve sağnak felaketi - Resim: 10

Ekipler, kent çapında tahliye ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

10 10
Kaynak: AA / İHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro