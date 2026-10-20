Kaynak: İHA

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çöp toplama hizmetlerinde yaşanan aksaklık nedeniyle sokaklarda atık yığınları oluştu. Yaklaşık 9 gündür boşaltılamayan konteynerlerin çevresinde biriken çöpler, kötü kokuya ve çevre kirliliğine neden olurken mahalle sakinleri ve esnaf yaşanan duruma tepki gösterdi.

Bazı noktalarda insan boyuna ulaşan çöp yığınları, çevrede yaşayan vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiledi.

31 ARAÇLIK İHALEYE TEK BİR FİRMA KATILMADI

İlçedeki çöp toplama sorununun arkasında araç tedarikinde yaşanan aksaklıkların bulunduğu belirtildi.

Karşıyaka Belediyesi'nin araç filosuna 17 yeni çöp kamyonu eklemesine rağmen yaklaşık 300 yer altı konteynerinin boşaltılması için gereken özel vinçli Çok Amaçlı Çevre Temizlik Aracı'nın (ÇAÇA) belediye bünyesinde bulunmadığı aktarıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 27 Ağustos 2026'da açılan 31 araçlık kiralama ihalesine herhangi bir firmanın teklif vermemesi üzerine ihale iptal edildi. Araç temin edilememesi nedeniyle çöp toplama hizmetlerinde aksama yaşandı.

"DÜKKANIN ÖNÜNDE KOKUDAN OTURAMIYORUM"

Çöp yığınlarının ticari faaliyetlerini de etkilediğini belirten esnaf Özgür İlkutlu, yaklaşık 10 gündür ciddi sorun yaşadıklarını söyledi.

İlkutlu, yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı:

"Gıda ürünleri satan bir dükkanım var. Tam önünde de gördüğünüz gibi bir çöp yığını var. Bırakın bir şey satmayı ben dükkanın önünde dahi kokudan artık oturamıyorum. Yaklaşık 10 gündür böyle. Muhtemelen bir takım teknik sorunlardan dolayıydı ama yaklaşık 10 gündür biz bu pisliği çekiyoruz."

"İNSANLARIN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR"

Biriken atıkların halk sağlığı açısından risk oluşturduğunu savunan İlkutlu, hayvanların çöpleri karıştırdığını ve konteynerlerdeki atıkların uzun süredir beklediğini belirtti.

İlkutlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık buradaki oturan bütün insanların sağlığını tehdit ediyor. Hayvanlar geliyor buraya, eşeliyor. Şu konteynerin içerisindeki çöp 10 gündür burada, tahmini olarak kurtlanmaya başlamıştır. Bütün vatandaşlar çok tepkili, bu konuda çok rahatsız. Dükkanın önünde oturduğumuz zaman vatandaşlar bize tepki gösteriyor, bu niye alınmıyor diye laf atıyorlar. Yaşadığımız çağda bu tür görüntülerin olması sanırım hiçbir ülkeye ve hiçbir topluma da yakışmıyor."

"SOKAKLARDA FARELER DOLAŞIYOR"

Mahalle sakinlerinden Zeki Sır da çevrede farelerin görülmeye başladığını öne sürerek belediyeye tepki gösterdi.

Sır, "Fareler dolaşıyor. Ben de gidip belediyeye şikayet edeceğim. Böyle şey olmaz, pislikten kokuyor buralar. İlk defa böyle bir şey görüyoruz. O kadar şikayet ediyorlar, gelip almıyorlar. Belediye başkanı çalışmıyor, şikayetçiyim belediye başkanından" ifadelerini kullandı.