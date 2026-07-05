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İzmir Karşıyaka Belediyesi, daha temiz bir çevre ve yaşanabilir bir kent hedefi doğrultusunda teknolojik altyapısını güçlendirmeyi sürdürüyor. İlçe genelinde temizlik kurallarının ihlal edilmesini önlemek ve çevre bilincini artırmak amacıyla yeni bir denetim sistemi hayata geçirildi.

Proje kapsamında ilçenin farklı noktalarına yüksek çözünürlüklü 40 adet güvenlik kamerası yerleştirildi.

YAPAY ZEKA VE SESLİ SİSTEMLE ANINDA SUÇÜSTÜ

Kurulan dijital takip sistemi hem kayıt alarak cezai işlem uyguluyor hem de caydırıcı bir rol üstleniyor. Çöpünü çöp kutusu ya da konteyner yerine yol kenarlarına, parklara veya kaldırım üzerlerine bırakanlar, kameralar tarafından anlık olarak tespit ediliyor.

ÇÖPÜNÜ BIRAKANA SESLİ MÜDAHALE

Sistemin en dikkat çekici özelliği ise entegre edilen sesli uyarı mekanizması oldu. Çevreye çöp bırakıldığı esnada devreye giren sistem, merkezdeki görevliler veya otomatik seslendirme aracılığıyla kurallara uymayan kişilere anında sesli olarak müdahale etme imkanı tanıyor.'

"ATMA ÇÖPÜNÜ ORAYA" SLOGANIYLA TAM DENETİM

Tasarımı ve işleyişiyle dikkat çeken bu teknolojik denetim modeli, sahadaki kirliliğe "Atma çöpünü oraya!" uyarısıyla doğrudan müdahale edilmesini sağlıyor.

Karşıyaka Belediyesi yetkilileri, ilçenin temizlik düzenini korumak ve çevre kirliliğine bağlı şikayetleri en aza indirmek adına 40 kamera ile başlatılan bu dijital denetim ağının, ilerleyen süreçte kentin ihtiyaç duyulan diğer bölgelerinde de yaygınlaştırılacağını belirtti. Yeni sistem sayesinde hem çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hem de temizlik personelinin iş yükünün optimize edilmesi hedefleniy