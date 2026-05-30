Olay, 28 Mayıs günü saat 01.00 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında meydana geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, içerisinde düzensiz göçmenlerin yer aldığı fiber karinalı lastik botun motor arızası yapması sonucu denizde sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine hızla harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen KB-117 ve KB-41 borda numaralı sahil güvenlik botları, mahsur kalan lastik bota kısa sürede ulaştı. Ekipler, bota müdahale ederek içerisindeki 2'si çocuk olmak üzere toplam 17 düzensiz göçmeni tahliye ederek kurtardı.

Ekipler tarafından güvenli bir şekilde karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.