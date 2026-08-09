İzmir gözünü zirveye dikti: Tarladan dünya pazarına: Kırmızı altında kurutma mesaisi

Domatesin dikiminin nisan ayında yapıldığını, temmuzda hasat edildiğini aktaran Akdoğan, "Hasat yapıldıktan sonra bölümlendirilip, kesilerek kurutma yapılıyor. Daha sonra yıkanıp, ikinci bir aşamada bir ikinci kurutma yapılıyor. Yaklaşık 13-14 kilogram domatesten 1 kilogram kuru domates elde ediliyor. Katma değerli ürün elde edilerek de domates üreticimize daha çok kazandırır bir hale getiriliyor. Coğrafi işaretli ürünler, hedeflerimizin başında geliyor. Domates üretiminde İzmir 3’üncü sırada, hedefimiz 1’inci sıraya yerleşmek. Üreticinin daha çok kazandığı, tüketicinin daha iyi kaliteli ürünler elde edilen bir sektör olmaya çalışıyoruz" dedi.