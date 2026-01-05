İzmir’de İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde kayıtlı kadın öğrencilere ait kişisel verilerin izinsiz şekilde ele geçirilerek bir internet sitesinde paylaşıldığı ortaya çıktı. Sızdırılan fotoğrafların, kadınları hedef alan taciz içerikli başlıklar altında yayımlandığı belirlendi.

FOTOĞRAFLAR OYLAMAYA AÇILDI, LİSTELER OLUŞTURULDU

Birgün'ün haberine göre, üniversitenin 2001 yılından bu yana kayıt yaptırmış kadın öğrencilerini kapsadığı belirtilen veri ihlalinde, fotoğrafların kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından siteye yüklendiği tespit edildi. Sitede, kadın öğrencilerin fotoğrafları “hangisi daha seksi” gibi ifadelerle oylamaya açılırken, “en iyi” ve “en kötü” şeklinde listeler oluşturuldu.

SİTE ERİŞİME KAPATILDI

Olayın fark edilmesinin ardından söz konusu internet sitesine erişim engellendi. Sitenin kapatılmasından kısa süre önce, kendisini kurucu olarak tanıtan bir kişi tarafından yayımlanan mesajda özür dilenerek “helallik” istendi.

ÜNİVERSİTE SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yaşanan gelişmeler üzerine üniversite yönetimi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yapılan açıklamada, bazı öğrenci ve mezunlara ait bilgilerin hukuka aykırı biçimde paylaşıldığının tespit edildiği, içeriklerin kaldırılması, siteye erişimin engellenmesi ve sorumlular hakkında gerekli hukuki ve cezai süreçlerin başlatıldığı bildirildi.