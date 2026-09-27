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Kaynak: DHA

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta oynanan İzmir derbisinde Altay, deplasmanda Bucaspor 1928'i 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip böylece bu sezon ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

Karşılaşmanın 45'inci dakikasında penaltı kazanan Altay'da topun başına Mehmet Onur Yıldız geçti.

Yıldız'ın penaltıyı gole çevirmesiyle siyah-beyazlılar 1-0 öne geçti.

İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Altay, 59'uncu dakikada Mehmet Nur Kaymaz'ın golüyle farkı ikiye çıkardı.

Ev sahibi Bucaspor 1928 ise 68'inci dakikada Aybars Gök'ün golüyle skoru 2-1'e getirdi.

İZMİR DERBİSİNİ ALTAY KAZANDI

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Altay, İzmir derbisinden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Altay 5 puana yükselirken Bucaspor 1928 ise 3 puanda kaldı.