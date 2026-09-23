İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan bir Milli Piyango bayisinden alınan Kazı Kazan Elmas kartı, 20 milyon TL’lik büyük ikramiye kazandırdı. Talihlinin 14 Eylül’de satın aldığı karttaki ikramiye, kartın kazınmasının ardından ortaya çıktı.
İzmir Çiğli’de Kazı Kazan’la 20 milyon TL kazandı
İzmir’in Çiğli ilçesindeki Milli Piyango bayisinden alınan Kazı Kazan Elmas kartı, talihliye 20 milyon TL’lik büyük ikramiye kazandırdı. Bayi sahibi Turan Adıbelli, ikramiyenin kendi bayilerinden çıkmasının ardından işlerinin arttığını söyledi.Kaynak: DHA
Küçük Çiğli Mahallesi’nde yaklaşık 5 yıldır hizmet veren Adıbelli Tekel, büyük ikramiyeyi kazandıran bayi oldu.
İşletme sahibi Turan Adıbelli, daha önce bayilerinden büyük ikramiye çıkmadığını belirterek talihlinin kartı kendi iş yerlerinden almasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Adıbelli, talihlinin kartı bayiden aldıktan sonra başka bir yerde kazıdığını ve kontrol ettirdiğini anlattı. Talihlinin ilk başta 20 bin TL kazandığını düşündüğünü aktaran Adıbelli, ikramiyenin 20 milyon TL olduğunu öğrenmesinin ardından büyük sevinç yaşadığını ifade etti.
Büyük ikramiyenin mahalledeki bayiden çıktığının duyulmasının ardından vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını belirten Adıbelli, işlerinin de arttığını söyledi.
Adıbelli, insanların Kazı Kazan oyunlarında büyük ikramiyelerin gerçekten verildiğine yönelik algısının güçlendiğini belirterek, “Duyan geliyor” dedi.
Adıbelli, 20 milyon TL’lik ikramiyeyi kazandıran Elmas kartı paketinin de tesadüfen sipariş edildiğini anlattı. Haftada bir Kazı Kazan paketi sipariş ettiklerini söyleyen Adıbelli, o gün başka bir kart paketi almak üzereyken Elmas paketini tercih ettiklerini ve büyük ikramiyenin bu paketten çıktığını belirtti.
Bayiden Kazı Kazan oynayan 22 yaşındaki Muhammet Atakan Aydıner, büyük ikramiyenin çıktığını bir gün sonra öğrendiğini söyledi.
Aydıner, kendisine 20 milyon TL çıkması halinde otomobil alacağını, kalan parayla da ailesinin isteklerini karşılayacağını ifade etti.
27 yaşındaki Musa Acar ise büyük ikramiyenin kendi mahallesinden çıkmasına şaşırdığını belirtti. Haftada 4-5 gün bütçesi doğrultusunda Kazı Kazan oynadığını söyleyen Acar, daha önce 5 bin TL kazandığını aktardı.
Acar, kendisine 20 milyon TL çıkması halinde ev ve otomobil alacağını, ayrıca tatile çıkacağını söyledi. Büyük ikramiyeyi kazanan kişiyi tebrik eden Acar, bir gün kendilerine de çıkacağını düşündüğünü ifade etti.
25 yaşındaki Yelda Yavuz da 20 milyon TL’lik ikramiyenin kendisine çıkmasını istediğini ancak bunun bir şans meselesi olduğunu söyledi.
Zaman zaman Kazı Kazan oynadığını belirten Yavuz, şimdiye kadar büyük bir miktar kazanmadığını ancak umudunu koruduğunu dile getirdi. Yavuz, kendisine 20 milyon TL çıkması halinde ev ve otomobil almak, ayrıca yurt dışına seyahat etmek istediğini belirtti.