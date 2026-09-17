İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile Çiğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında firari hükümlü S.T.’nin (48) ilçede bulunduğunu belirledi.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T.’nin, Güzeltepe Mahallesi’ndeki bir adreste olduğu tespit edildi.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, S.T.’yi yakaladı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine gönderildi.