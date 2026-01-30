İzmir Büyükşehir selin izlerini siliyor: 1.314 personel sahada

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dün akşamdan itibaren kent genelini etkileyen yoğun sağanak yağışa karşı tüm birimlerini seferber etti. 1.314 personel, 342 araç-gereç ve 200 pompa ile devam eden müdahalelerde, gelen ihbarlara anında yanıt veriliyor.