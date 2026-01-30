İzmir Büyükşehir selin izlerini siliyor: 1.314 personel sahada

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dün akşamdan itibaren kent genelini etkileyen yoğun sağanak yağışa karşı tüm birimlerini seferber etti. 1.314 personel, 342 araç-gereç ve 200 pompa ile devam eden müdahalelerde, gelen ihbarlara anında yanıt veriliyor.
İzmir’de geceyi vuran yoğun sağanak yağışa karşı Büyükşehir Belediyesi 1.314 personel, 342 araç ve 200 pompayla seferber oldu. Buca’da 80 kg yağış düşerken itfaiye 963 ihbara koştu, 20 kişi kurtarıldı; Halkapınar arızası giderildi, yollar onarıldı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Akşam saatlerinden bu yana artan yağış, su baskını tehlikesini beraberinde getirdi. Meteoroloji kayıtlarına göre son 24 saatte kent merkezinde metrekareye ortalama 45 kilogram civarında yağış düştü; Buca’da 80 kg, Konak’ta 63 kg gibi rekor seviyeler ölçüldü.
Belediye Başkanı Vekili Zafer Levent Yıldır ile İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, gece boyunca Buca, Karabağlar ve Bornova’da ekiplerle birlikte sahada incelemelerde bulundu. Yıldır, saat 03.00’e dek muhtarlar ve vatandaşlarla görüşerek esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.
AKOM KOORDİNASYONUYLA ÖN HAZIRLIK TAMAMLANDI
Yağış öncesi AKOM’un devreye soktuğu sel, fırtına ve kuvvetli yağış acil müdahale planı aktif hale getirildi. İtfaiye, İZSU, Fen İşleri, Yol Yapım, Park ve Bahçeler ile Zabıta birimleri önceden riskli noktalara ekip ve araç yerleştirdi.
Gece boyunca ana yollar, kanalizasyon hatları temizlendi; taşkın riskli bölgelerde denetimler yapıldı.
İTFAİYE 963 İHBARA KOŞTU
Çağrı merkezine ulaşan 963 ihbarın 320’si konut, 78’i işyeri, 5’i kamu binası, 11’i araç su baskını kaynaklıydı. Ekipler 20 mahsur kalan vatandaşı kurtararak güvenli alanlara taşıdı.
Zabıta ise 169 personel ve 40 araçla destek verdi.
Halkapınar Pompa İstasyonu’ndaki yıldırım hasarı onarıldı.
Yıldırım nedeniyle oluşan arıza İZSU ekiplerince hızla giderildi; kent geneline kesintisiz içme suyu akışı sağlandı.
YOL VE ALTYAPI ONARIMLARI HIZ KESMEDİ
Yol Yapım ekipleri Menderes Sandı Çayı menfez temizliği, Buca-Menderes-Gaziemir yol onarımları, Konak Kocakapı’da çöken istinat duvarı tamiri, Karabağlar Kavacık’ta heyelan kapattığı yolun açılması ve Narlıdere Narbel’de toprak kayması müdahalelerini tamamladı.
Dereler çevresinde güvenlik setleri oluşturuldu; hasar tespitleri ilçe belediyeleriyle ortak sürüyor.
KRİTİK BÖLGELERDE ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ
İZSU 185 ve HİM 153 hatlarına 490 ihbar geldi; 294’ü konut-işyeri, 196’sı yol-kavşak su birikintisiydi.
En çok ihbar Bornova’dan (258), ardından Buca’dan alındı. Gaziemir Akçay, Kemalpaşa Ulucak, Buca Menderes ve Bornova Işıkkent gibi noktalarda su tahliyesi ve kanal açma işlemleri devam ediyor.
SOSYAL HİZMETLER DESTEĞİ SAHADA
Sosyal Hizmetler ekipleri, özellikle Buca Çamlıpınar başta olmak üzere etkilenen mahallelerde ihtiyaç tespiti ve ilk yardım çalışmalarını yürütüyor.
Yetkililer, AKOM’un tüm birimleri koordine ettiğini, gelişmelerin yakından izlendiğini ve risklere karşı tedbirlerin sürdürüldüğünü açıkladı.