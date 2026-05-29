Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin şehrin tarihi ve kültürel değerleriyle bağ kurmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini ekliyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü bünyesindeki "Genç İzmir" çatısı altında düzenlenen "Gençler İzmir'i Geziyor" projesi kapsamında, haziran ayından itibaren Efes Gece Müzeciliği turları hayata geçiriliyor.

18 ile 30 yaş arasındaki gençlerin katılımına açık ve tamamen ücretsiz olacak bu özel programda, antik çağın en önemli yerleşim yerlerinden biri olan Efes Antik Kenti ziyaret edilecek. Katılımcılar, özel olarak ışıklandırılan tarihi atmosferde, uzman rehberlerin anlatımları eşliğinde kentin köklü tarihini, kültürel mirasını ve görkemli yapılarını yakından inceleme şansı yakalayacak.

Tarih ve kültür meraklısı gençleri bir araya getirecek olan Efes Gece Müzeciliği turları, haziran ayı boyunca dört farklı tarihte organize edilecek. Turların takvimi şu şekilde belirlendi:

4 Haziran Perşembe

12 Haziran Cuma

17 Haziran Çarşamba

25 Haziran Perşembe

Kontenjan sınırı bulunan turlara katılmak isteyen gençler, başvurularını Âşık Veysel Gençlik Merkezi üzerinden yapabilecek.

"Gençler İzmir'i Geziyor" projesi, gençlerin kente aidiyet duygularını pekiştirmeyi, kültürel farkındalıklarını yükseltmeyi ve aktif birer kentli olmalarını desteklemeyi hedefliyor. Bu doğrultuda 2025-2026 döneminde Efes, Şirince, Bergama, Ödemiş Birgi, Gölcük, Tire ve İzmir Kent Turu gibi önemli rotalara toplam 50 rehberli gezi gerçekleştirildi.

Şu ana kadar yaklaşık 3 bin gencin İzmir’in tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yerinde keşfetmesini sağlayan proje, önümüzdeki süreçte yeni rotalarla sürdürülecek. Program ve turlara dair ayrıntılı bilgilere gencizmir.com internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.