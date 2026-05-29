İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki afet ve acil durumlara müdahale gücünü artırmak amacıyla yatırımlarına devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, Dikili ilçesinde zamanla yetersiz kalan eski binanın yerine modern, güvenli ve yüksek kapasiteli yeni bir itfaiye hizmet binası inşa ediliyor. Temeli geçtiğimiz nisan ayında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı bir törenle atılan projenin, 2026 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. Toplam 68 milyon liraya mal olacak yeni tesis, bölgedeki olaylara çok daha hızlı ve etkin şekilde müdahale edilmesine olanak tanıyacak.

Projedeki son durum hakkında teknik detayları paylaşan Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İnşaat Mühendisi Esra Gürbüz, çalışmaların planlanan takvime uygun olarak ilerlediğini belirtti. Tesisin güncel deprem yönetmeliğine ve standartlara tam uygun olarak inşa edildiğini vurgulayan Gürbüz, şu bilgileri verdi:

"Proje kapsamında idari bina, garaj binası ve sosyal tesis alanları yer alıyor. İnşaata garaj binası bölümünden başladık. Garaj binasının kolon ve kiriş imalatlarını tamamlamak üzereyiz. Çevre düzenlemesi kapsamında istinat duvarlarının yapımı da devam ediyor. Şu anda inşaatın yüzde 30’u tamamlandı. Mevcut yapı, günümüz ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalan eski bir binaydı. Yeni itfaiye hizmet binası ise güncel standartlara ve deprem yönetmeliğine uygun şekilde inşa ediliyor. Yapı; mimari, sosyal donatı ve statik açıdan uzun yıllar hizmet verebilecek kapasiteye sahip olacak. Çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak hizmet binasını kullanıma açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Dikili'nin yeni itfaiye kompleksi, 1500 metrekare kapalı hizmet alanı ile 3 bin 100 metrekarelik geniş bir peyzaj ve çevre düzenleme alanına sahip olacak şekilde tasarlandı. İki katlı mimariyle yükselen modern binanın bünyesinde şu donatılar yer alacak:

4 adet itfaiye aracının konumlanabileceği kapalı garaj ve otopark,

Personel kullanımına yönelik eğitim alanları, duşlar ve sosyal donatılar,

Spor faaliyetleri için basketbol sahası,

Mesleki eğitimler için özel olarak tasarlanmış tartan kulvar ve kum havuzu.

Teknik altyapısı ileri düzeyde güçlendirilecek olan bu yeni tesis, hem görevli itfaiye personelinin çalışma ve barınma koşullarını en üst seviyeye çıkaracak hem de İzmir Büyükşehir Belediyesinin bölgedeki koordinasyon ve afet yönetim gücünü pekiştirecek.