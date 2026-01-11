İzmir bugün susuz kalacak: Kovaları doldurun

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 11 Ocak günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 11 Ocak İzmir su kesintisi saatleri.