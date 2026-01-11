Yeniçağ Gazetesi
11 Ocak 2026 Pazar
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem İzmir bugün susuz kalacak: Kovaları doldurun

İzmir bugün susuz kalacak: Kovaları doldurun

İZSU ilçe ilçe su kesintilerini açıkladı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 11 Ocak 2026 Pazara günü Aliağa, Foça, Konak ve Buca’da bazı mahallelerde planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU bugün İzmir su kesintisi saatleri.

Haberi Paylaş
İzmir bugün susuz kalacak: Kovaları doldurun - Resim: 1

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 11 Ocak günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 11 Ocak İzmir su kesintisi saatleri.

1 5
İzmir bugün susuz kalacak: Kovaları doldurun - Resim: 2

İZMİR SU KESİNTİSİ 11 OCAK PAZAR
ALİAĞA ÇALTILIDERE

11.01.2026 saat 09:37 ile 11:37 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

2 5
İzmir bugün susuz kalacak: Kovaları doldurun - Resim: 3

BUCA CUMHURİYET, ÇAĞDAŞ, İZKENT, KARANFİL

11.01.2026 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

3 5
İzmir bugün susuz kalacak: Kovaları doldurun - Resim: 4

FOÇA FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

11.01.2026 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

4 5
İzmir bugün susuz kalacak: Kovaları doldurun - Resim: 5

KONAK AKIN SİMAV, KEMAL REİS, KILIÇ REİS, MİTHATPAŞA, MURAT REİS, PİRİ REİS

11.01.2026 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

5 5
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro