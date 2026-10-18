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Kaynak: İHA

İzmir Barosu’nun 2026 Olağan Genel Kurulu’nun ikinci gününde yeni dönem başkanı ve yönetim organlarının belirleneceği seçimler, Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda yapılıyor. Genel Kurul'da saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi için avukatlar sandık başına gidiyor. Seçimlerde 14 bin 670 kayıtlı avukatın oy kullanma hakkı bulunuyor.

BAŞKANLIK İÇİN 4 İSİM YARIŞIYOR

İzmir Barosu başkanlığı için İzmir Avukat Hareketi'nin adayı Volkan Gültekin, Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı Emre Öktem, Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'nun adayı Serhat Sökmen ile bağımsız aday Tacettin Çolak yarışıyor. Avukatlar, yeni dönem baro başkanını ve yönetim organlarını belirlemek üzere oylarını kullanıyor.

Seçimlerde baro başkanının yanında 10 asil ve 10 yedek yönetim kurulu üyesi, 3 asil ve 3 yedek denetleme kurulu üyesi, 5 asil ve 3 yedek disiplin kurulu üyesi ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) Genel Kurulu'nda İzmir Barosu'nu temsil edecek 5 asil ve 5 yedek delege belli olacak.

OY VERME İŞLEMİ SAAT 17.00'DE SONA ERECEK

Oy verme işlemi, 17.00'de sona erecek. Sandıkların kapanmasından sonra oy sayımına geçilecek. Sayım işlemlerinin tamamlanması sonrası İzmir Barosu'nun yeni dönem başkanı ve yönetim organları belli olacak.