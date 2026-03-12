Yeniçağ Gazetesi
12 Mart 2026 Perşembe
İzmir baraj doluluk oranları güncellendi: 12 Mart İZSU ile İzmir'de baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu

İzmir baraj doluluk oranları güncellendi: 12 Mart İZSU ile İzmir'de baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu

Kuraklık ve su tasarrufu çağrılarının gündemde olduğu İzmir'de barajların doluluk oranı dikkatle izleniyor. Kentin farklı bölgelerinde uygulanan planlı su kesintileri sonrası gözler barajlardaki su seviyelerine çevrilirken, vatandaşlar mevcut durumu merak ediyor.

İzmir baraj doluluk oranları güncellendi: 12 Mart İZSU ile İzmir'de baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu

İzmir'de su kaynaklarına ilişkin son veriler açıklandı. Kentte yaşanan planlı su kesintilerinin ardından barajların doluluk oranları merak konusu olurken, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel su seviyesi verilerini paylaştı. Açıklanan rakamlar İzmir'deki barajların mevcut durumunu gözler önüne serdi.

İzmir baraj doluluk oranları güncellendi: 12 Mart İZSU ile İzmir'de baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu - Resim: 2

İZSU 12 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre 12 Mart 2026 Perşembe günü İzmir barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 66,49 seviyesinde kaydedildi.

İzmir baraj doluluk oranları güncellendi: 12 Mart İZSU ile İzmir'de baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu - Resim: 3

İZMİR BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ


Tahtalı Barajı: yüzde 39,95

Balçova Baraj: yüzde 93,86

İzmir baraj doluluk oranları güncellendi: 12 Mart İZSU ile İzmir'de baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu - Resim: 4

Ürkmez Barajı: yüzde 100

Gördes Barajı: yüzde 28,22

İzmir baraj doluluk oranları güncellendi: 12 Mart İZSU ile İzmir'de baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu - Resim: 5

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: yüzde 70,43

İzmir baraj doluluk oranları güncellendi: 12 Mart İZSU ile İzmir'de baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu - Resim: 6
