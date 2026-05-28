İzmir'in Menderes ve Dikili ilçeleri açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından gerçekleştirilen iki farklı çalışmada yasa dışı yollardan deniz yoluyla taşınan toplam 66 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

İLK MÜDAHALE MENDERES AÇIKLARINDA YAPILDI

Sahil Güvenlik ekipleri, 26 Mayıs günü saat 01.10 sıralarında Menderes ilçesi açıklarında seyir halinde olan bir lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğu ihbarını aldı. Alınan bilginin ardından hızla harekete geçen ekipler, bölgeye TCSG-30 ve KB-89 borda numaralı Sahil Güvenlik botlarını sevk etti. Durdurulan hareketli lastik botun içerisinde bulunan 38 düzensiz göçmen güvenli bir şekilde yakalandı.

DİKİLİ'DE RADARA YAKALANDILAR

Aynı gün sabaha karşı saat 05.15 sularında ise bu kez Dikili ilçesi açıklarında bir hareketlilik belirlendi. Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından tespit edilen lastik botu engellemek üzere TCSG-907 borda numaralı Sahil Güvenlik botu bölgeye yönlendirildi. Botu güvenli şekilde durduran ekipler, içerisindeki 28 düzensiz göçmeni daha muhafaza altına aldı.

12 FARKLI ÜLKEDEN 66 KİŞİ GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİ

İki ayrı operasyonda yakalanıp karaya çıkartılan 17'si Sudan, 13'ü Yemen, 9'u Çad, 7'si Senegal, 4'ü Sierra Leone, 4'ü Afganistan, 3'ü Kongo, 2'si Irak, 2'si Somali, 2'si Etiyopya, 2'si Liberya ve 1'i Kamerun uyruklu olmak üzere toplam 66 düzensiz göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.