Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 26 Mayıs gecesi saat 01.10 sıralarında Menderes açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen TCSG-30 ve KB-89 borda numaralı botlar tarafından durdurulan hareket halindeki lastik bottaki 38 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

DİKİLİ’DE RADAR TESPİT ETTİ

Aynı gün sabaha karşı saat 05.15 sıralarında ise Dikili açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10), denizde hareket halinde olan başka bir lastik botu tespit etti.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen TCSG-907 borda numaralı Sahil Güvenlik botu, lastik botu durdurarak içerisindeki 28 düzensiz göçmeni yakaladı.

12 FARKLI ÜLKENİN VATANDAŞLARI YAKALANDI

Operasyonlarda yakalanan göçmenlerin farklı ülkelerden olduğu öğrenildi. Yakalananlar arasında;

17 Sudan, 13 Yemen, 9 Çad, 7 Senegal, 4 Sierra Leone, 4 Afganistan, 3 Kongo, 2 Irak, 2 Somali, 2 Etiyopya, 2 Liberya ve 1 Kamerun uyruklu kişi yer aldı.

Toplam 66 düzensiz göçmen, sağlık kontrolleri ve kimlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.