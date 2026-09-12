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Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, dün Çeşme'de görevli sahil güvenlik mobil radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik botu tarafından durdurulan hareketli fiber karinalı lastik bottaki 2'si çocuk 9 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

53 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Ekipler, Urla açıklarında da lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde görevlendirilen sahil güvenlik insansız hava aracı ve botu tarafından durdurulan hareketli lastik botta 44 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Urla'daki olayla bağlantılı olarak karada yürütülen takip sonucunda, Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle müşterek düzenlenen operasyonda 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.