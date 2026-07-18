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Kaynak: İHA

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli Beldesi'nde yürekleri ağza getiren bir yangın meydana geldi. Bölüklü Yaylası güzergahındaki baraj mevkisinde, yol kenarındaki otların alev alması sonucu çıkan yangın, ekiplerin hızlı aksiyon alması sayesinde büyümeden engellendi.

Alınan bilgilere göre olay, Gümeli Beldesi'nden Bölüklü Yaylası'na ulaşım sağlayan baraj yolu üzerinde yaşandı. Çevreye sorumsuzca bırakılan bir sigara izmariti, yüksek hava sıcaklığının da etkisiyle yol kenarında bulunan kuru otları tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki vatandaşlar arasında büyük panik yarattı.

Yangın ihbarının ardından bölgeye Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Orman İşletme Şefliği’ne ait arazözler hızlıca yönlendirildi. Ekiplerin koordineli ve yoğun çalışması neticesinde alevler, yakınlardaki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangın sonrası açıklamalarda bulunan Alaplı İtfaiye Müdürü Çetin Güney, özellikle yaz mevsiminde yükselen sıcaklıklar nedeniyle vatandaşların çok daha temkinli olması gerektiğini vurguladı. Güney, sigara izmaritlerinin kesinlikle doğaya bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Diğer yetkililer de benzer bir uyarıda bulunarak, orman ve yayla yollarında sergilenen en ufak bir ihmalkarlığın telafisi güç büyük felaketlere zemin hazırlayabileceğini hatırlattı ve herkesten gereken hassasiyeti göstermesini talep etti.