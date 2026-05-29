Bir ülkenin gündemi bazen bir nehir gibi akar. Kendi yatağında, kendi hızında ilerler. Bazen de sel olur. Önüne ne çıkarsa sürükler götürür. Türkiye uzun zamandır ikinci hâli yaşıyor. Daha doğrusu bize sürekli “en önemli mesele” gösterilen başlıkların peşinden koşarken, başka hiçbir şeyi konuşamaz hâle geliyoruz. Bayrama girerken yine aynı tablo vardı. Kayyım tartışmaları, gözaltılar, operasyonlar, siyasi restleşmeler, karşılıklı açıklamalar… Bayram boyunca televizyon ekranlarında da sosyal medyada da aynı cümleler dönüp durdu. Büyük ihtimalle bayramdan sonra da dönmeye devam edecek.

Çünkü mesele gerçekten önemli. Hukuk açısından önemli. Demokrasi açısından önemli. Devletin idare anlayışı açısından önemli. Seçilmişlerin yerine atama yapılmasının sınırları, gerekçeleri, yöntemleri ve bunun normalleşmesinin doğuracağı sonuçlar elbette konuşulmalı. Üstelik sadece bugünün iktidarı ya da bugünün muhalefeti açısından değil, gelecekte nasıl bir sistemde yaşayacağımız açısından da konuşulmalı.

Fakat Türkiye’nin problemi tam da burada başlıyor zaten.

Biz bir konuyu konuşurken diğer bütün başlıkları görünmez hâle getiriyoruz. Sanki ülkenin tek meselesi oymuş gibi davranıyoruz. Sonra birkaç hafta geçiyor, başka bir kriz geliyor, bu kez eskisini tamamen unutuyoruz. Hafıza sürekli yeniden formatlanıyor. Böyle olunca da hiçbir başlık derinleşmiyor, hiçbir tartışma gerçek anlamda olgunlaşmıyor.

Oysa aynı anda başka şeyler de oluyor.

Hem de çok büyük şeyler.

Burnumuzun dibindeki Ortadoğu yeniden şekilleniyor. İran iç siyasetinde yaşanan gerilimler artık sadece İran’ın iç meselesi olmaktan çıktı. Bölgesel dengeler yeniden kuruluyor. İsrail-İran hattındaki gerilim artık “uzaktan izlenen bir kriz” değil. Enerji yollarını, ticareti, güvenlik politikalarını, göç hareketlerini ve Türkiye’nin ekonomik geleceğini doğrudan ilgilendiren bir süreçten bahsediyoruz.

Ama biz bunları konuşmaya fırsat bulamıyoruz.

Çünkü ekranlarda sürekli aynı sıcak gündem var.

Bir başka örnek ekonomi.

Bayramdan hemen önce ekonomiyi konuşmaya çalışıyorduk. Enflasyonu, alım gücünü, kiraları, gençlerin işsizliğini, emeklilerin durumunu, üretimdeki daralmayı, krediye ulaşamayan esnafı konuşuyorduk. Sonra bir anda bütün gündem değişti. Ekonomi yine arka sayfalara itildi. Oysa vatandaşın gündemi değişmiyor. Markette fiyat etiketi değişiyor ama vatandaşın maaşı aynı hızla değişmiyor. Bayram alışverişine çıkan insanın cebindeki hesap değişmiyor. Tatil planını iptal eden ailenin gerçeği değişmiyor.

Türkiye’de ilginç bir durum oluştu artık.

Siyasi gündem ile toplumsal gündem birbirinden ayrışmaya başladı.

Televizyonda başka bir ülke izliyoruz, sokakta başka bir ülke yaşıyoruz.

Ekranlarda “tarihi kırılmalar”, “siyasi hamleler”, “operasyonlar”, “süreçler” konuşuluyor. Pazarda ise insanlar peynirin kilosunu konuşuyor. Gençler yurt dışına gitmenin yollarını konuşuyor. Küçük esnaf dükkânı nasıl döndüreceğini düşünüyor. Sanayici maliyet hesabı yapıyor. Çiftçi üretimden vazgeçmeyi tartışıyor.

Fakat bu iki gündem birbirinden tamamen kopuk değil aslında.

Tam tersine birbirine bağlı.

Kayyım tartışmalarının ekonomiyle ilgisi yokmuş gibi davranılıyor mesela. Oysa hukuk güvenliği ile ekonomik güven aynı şeyin iki farklı yüzü. Yatırımcı da vatandaş da yarın ne olacağını öngörmek ister. Kuralların kişilere göre değil sisteme göre işlemesini görmek ister. Hukukun tartışıldığı yerde ekonomi de tartışılır. Çünkü sermaye belirsizlikten hoşlanmaz.

Ortadoğu’daki gelişmelerin iç siyasetle ilgisi yokmuş gibi davranılıyor. Oysa Türkiye’nin güvenlik politikaları, enerji maliyetleri, göç yönetimi ve dış ticareti doğrudan bu gelişmelere bağlı. İran’da yaşanacak büyük bir kırılmanın Türkiye’ye etkisi sadece diplomatik olmayacak. Akaryakıttan enflasyona kadar her başlığı etkileyecek.

Ekonominin demokrasiyle ilgisi yokmuş gibi davranılıyor. Halbuki ekonomik kriz derinleştikçe toplumların siyasal refleksleri de değişir. İnsanlar önce geçim derdine düşer, sonra öfke büyür, ardından kutuplaşma sertleşir. Bu yüzden ekonomik meseleler hiçbir zaman sadece ekonomik değildir.

Ama Türkiye’de meseleleri birbirinden kopararak tartışma alışkanlığı oluştu.

Her şey ayrı ayrı konuşuluyor.

Hiçbir bağlantı kurulmadan.

Belki de bu yüzden sürekli gündem yaşıyoruz ama bir türlü istikrar hissi yaşayamıyoruz. Çünkü olayları değil, olayların anlık yankılarını takip ediyoruz. Sebepleri değil sonuçları tartışıyoruz. Büyük resmi değil, o günün en yüksek sesini dinliyoruz.

Daha da önemlisi, sürekli kriz atmosferi içinde yaşamaya alışıyoruz.

Bu çok tehlikeli bir alışkanlık.

Çünkü toplumlar bir süre sonra olağanüstü durumları olağan kabul etmeye başlar. Her sabah yeni bir siyasi operasyon, yeni bir soruşturma, yeni bir kriz, yeni bir diplomatik gerilim görmeye alışan toplumlarda dikkat süresi azalır. İnsanlar düşünmek yerine taraf seçmeye başlar. Analiz yerini sloganlara bırakır.

Belki de bugün en büyük problemimiz tam olarak budur.

Konuşuyoruz ama tartışmıyoruz.

Tepki veriyoruz ama analiz etmiyoruz.

Taraf oluyoruz ama anlamaya çalışmıyoruz.

Oysa Türkiye’nin artık birbirinden kopuk gündemlere değil, bütünlüklü bir bakışa ihtiyacı var. Hukuku konuşurken ekonomiyi unutmayan, ekonomiyi konuşurken dış politikayı gözden kaçırmayan, güvenliği konuşurken özgürlükleri de hesaba katan bir bakışa…

Çünkü bunların hepsi aynı hikâyenin parçaları.

Ve galiba asıl mesele de burada düğümleniyor.

Türkiye artık gündem değiştiren değil, gündem tarafından sürüklenen bir ülke görüntüsü veriyor. Her yeni kriz bir öncekini örtüyor. Her yeni tartışma başka bir başlığı görünmez yapıyor. Böyle olunca da toplum sürekli yüksek tansiyon içinde yaşıyor ama hiçbir mesele tam anlamıyla çözülemiyor.

Bayram geçti.

Muhtemelen bayramdan sonra yine aynı tartışmaları izlemeye devam edeceğiz. Kayyım meselesi konuşulacak, yeni açıklamalar yapılacak, yeni siyasi gerilimler yaşanacak. Fakat aynı anda İran’daki gelişmeler büyümeye devam edecek. Ekonomideki baskı sürecek. Vatandaşın hayat pahalılığıyla imtihanı devam edecek.

Yani aslında Türkiye aynı anda birkaç büyük mesele yaşıyor.

Sorun şu ki biz bunları birlikte konuşamıyoruz.

Belki de artık en çok ihtiyaç duyduğumuz şey tam olarak budur: Bir konuyu konuşurken diğerini unutmayan bir toplumsal dikkat. Çünkü bazen bir ülkenin geleceğini sadece yaşadığı krizler değil, hangi krizleri görmezden geldiği belirler.