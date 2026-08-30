Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

İzlanda genelinde gerçekleştirilen halk oylamasında, Avrupa Birliği (AB) üyelik görüşmelerinin yeniden canlandırılması teklifi seçmenler tarafından kabul görmedi.

Ulusal yayıncı RUV tarafından açıklanan veriler doğrultusunda, yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı adada kullanılan oyların yüzde 52,5'i AB ile müzakere masasına oturulmaması yönünde oldu. Sandıkların yaklaşık yüzde 70'inin açıldığı oylamada, süreci destekleyenlerin oranı yüzde 47,5 seviyesinde kaldı.

İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, oy verme işlemine gösterilen yüksek katılımdan memnuniyet duyduğunu belirterek, çıkan tablo doğrultusunda adımlar atacaklarını ifade etti.

Avrupa Birliği'ne katılım için ilk resmi adımını 2009 yılında atan İzlanda, 2013'te iş başına gelen Birlik karşıtı yönetimin kararıyla görüşmeleri dondurmuştu.

Ülkede 2024 yılında gerçekleşen genel seçimlerin ardından Sosyal Demokrat İttifakı önderliğinde göreve gelen koalisyon hükümeti, askıdaki sürecin akıbetini halkın kararına sunma kararı almıştı.