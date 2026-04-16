İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, izinsiz gram altın üretimi yaparak haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÖRGÜTLÜ YAPI İDDİASI

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “örgüte üye olmak”, “resmi belgede sahtecilik”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık” ve “paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik” suçlarından soruşturma yürütüldü.

Bu kapsamda jandarma ekipleri teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

İZİNSİZ ÜRETİM VE DAĞITIM

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, elebaşılığını Murat Niziplioğlu’nun yaptığı öne sürülen yapının, NZP Gold ve bağlı şirketler aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığından rafineri faaliyet izni olmadan gram altın ürettiği belirlendi.

Şüphelilerin ürettikleri altınları sertifikasız ve resmi kayıtlara tabi olmadan Kilis, Antalya ve Şanlıurfa’daki kendilerine ait kuyumcular üzerinden piyasaya sürdükleri, bu yolla yüksek miktarda haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında, Niziplioğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren 4 şirket ve 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ayrıca, şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen mal varlıklarına da el konulduğu bildirildi.