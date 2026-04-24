Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 16 yaşındaki çocuk babasından izinsiz aldığı otomobille şarampole yuvarlandı. Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Taha Carım Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, C.E. (16) yönetimindeki 26 VD 802 plakalı otomobille virajı alamayarak, şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları C.E. ve otomobilde yolcu olarak bulunan B.F.G.’yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Öte yandan C.E.’nin otomobili ailesinin haberi olmadan aldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.