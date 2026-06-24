Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deniz ulaşımını sağlayan İZDENİZ A.Ş., kentlilerin yaz aylarında deniz havası alarak sayfiye bölgelerine ulaşmasını sağlayan günübirlik seferler için düğmeye bastı. Eylül ayına kadar sürmesi planlanan Urla ve Mordoğan yaz seferleri, hava muhalefeti yaşanmadığı sürece her hafta sonu (Cumartesi ve Pazar) gerçekleştirilecek.

Yaz dönemi seferleri 27 Haziran'da resmen başlarken, yolcuların biniş işlemlerinde yeni bir döneme geçiliyor.

İ SKELEDE BİLET SATIŞI BİTTİ, SADECE QR KOD İLE BİNİŞ YAPILACAK

İZDENİZ'in aldığı yeni karara göre, yolcuların alışkın olduğu iskeleden bilet alma ve turnikelerden İzmirimkart okutarak geçme dönemi yaz seferleri için sona erdi. Biletler yalnızca "bilet.izdeniz.com.tr" adresi üzerinden online olarak satışa sunulacak. Satın alma işlemini tamamlayan yolcular, cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) ile gönderilen linkteki QR kodlu biniş kartlarını okutarak gemilere giriş yapabilecek.

ÇOCUKLARA İNDİRİM, ENGELLİ VE GAZİLERE ÖZEL KONTENJAN

Fiyat tarifesinde aileler de unutulmadı. Ebeveynleriyle birlikte seyahat eden 3-7 yaş aralığındaki çocuklar için bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim uygulanacak. 0-3 yaş arası bebek ve çocuklar ise seferlerden tamamen ücretsiz yararlanabilecek.

Öte yandan, "Erişilebilir Yaz Seferleri" projesi bu yıl da hayata geçiriliyor. Engelli vatandaşlar, şehit yakınları ve Gazi Kart sahipleri için her seferde 40 kişilik özel bir ücretsiz kontenjan ayrıldı. Bu haktan yararlanmak isteyen vatandaşların, mesai saatleri içinde (0232 320 00 35 / 102-103) numaralı hatları arayarak önceden rezervasyon yaptırması zorunlu tutuluyor.

KARŞIYAKA VE KONAK’TAN HAREKET

Mordoğan seferlerinde gemi, saat 08.10’da Karşıyaka İskelesi’nden, 08.30’da ise Konak İskelesi’nden hareket ediyor. Yaklaşık iki saatlik yolculuğun ardından 10.10’da Mordoğan’a ulaşıyor. Dönüş seferinde ise 19.00’da Mordoğan’dan ayrılan gemi, 20.40’ta Konak’a, 21.00’de Karşıyaka’ya ulaşıyor. Urla seferlerinde gemi 08.30’da Karşıyaka’dan, 08.50’de Konak’tan hareket ediyor ve 10.00’da Urla’ya ulaşıyor. Dönüş yolculuğu 19.00’da başlayan gemi 20.10’da Konak’a, 20.30’da Karşıyaka’ya varmış oluyor. 2026 yaz dönemi kapsamında tek yön bilet ücretleri Mordoğan seferleri için 250 TL, Urla seferleri için ise 150 TL olarak belirlendi.