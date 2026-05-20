İzmir genelinde deniz ulaşımını sağlayan İZDENİZ Genel Müdürlüğü, yaz sezonunun gelenekselleşen Urla ve Mordoğan günübirlik dış körfez seferlerini Kurban Bayramı'na özel olarak öne çekti. Bayramın üçüncü günü olan 29 Mayıs Cuma günü başlayacak seferler; 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar günleri de devam edecek.

Karşıyaka İskelesi’nden kalkarak Konak İskelesi’ne uğrayacak gemiler, buradaki yolcularını da alarak Urla ve Mordoğan’a doğru hareket edecek. Bayram döneminin ardından, okulların kapanmasıyla birlikte bu dış körfez turları, hava ve deniz koşullarının elverdiği ölçüde her cumartesi ve pazar günü düzenli olarak sürdürülecek.

Körfez turu yapacak gemilerin bayram süresince geçerli olacak hareket ve dönüş saatleri şu şekilde planlandı:

Urla Seferi: Karşıyaka’dan saat 08.20’de hareket edecek gemi, 08.40’ta Konak’tan kalkacak. Urla’dan akşam 19.00’da başlayacak dönüş yolculuğu ise 20.10’da Konak’ta, 20.30’da Karşıyaka’da son bulacak.

Mordoğan Seferi: Karşıyaka’dan saat 08.10’da kalkacak olan vapur, 08.30’da Konak’tan yolcularını alacak. Mordoğan’dan dönüş kalkışı ise yine akşam saat 19.00’da gerçekleştirilecek.

Dezavantajlı vatandaşların yaz dönemini keyifle geçirmelerini hedefleyen “Erişilebilir Yaz Seferleri” de bayramın üçüncü günü devreye alınıyor. Engelli vatandaşlar ile yanlarında bulunacak bir refakatçileri; 29, 30 ve 31 Mayıs tarihlerindeki Urla ile Mordoğan seferlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Gemi başına 40 kişilik kontenjan sınırı bulunan bu özel hizmetten faydalanmak isteyenlerin, en geç 25 Mayıs Pazartesi gününe kadar 0232 320 00 35 (Dahili: 102 - 103) numaralı hatlar üzerinden kesin rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Bayram sonrasında da bu hak hafta sonu turlarında geçerliliğini koruyacak.

İskelelerde yaşanabilecek olası izdiham ve yoğunlukların önüne geçilmesi amacıyla fiziki gişelerden bilet satışı gerçekleştirilmeyecek. Vatandaşlar biletlerini yalnızca bilet.izdeniz.com.tr adresi üzerinden online olarak temin edebilecek. Dijital ortamdan alınan biletlerin QR kodları, iskelelerde kontrol edildikten sonra yolcular gemilere hızlıca kabul edilecek.

Özel sefer statüsünde düzenlenen bu turlarda tek yön bilet fiyatı Urla için 150 TL, Mordoğan için ise 200 TL olarak belirlendi. Ailelerinin yanında olmaları koşuluyla 3-7 yaş grubundaki çocuklara yüzde 50 indirim uygulanırken, 3 yaşın altındaki çocuklar ücretsiz seyahat edebilecek.

Önemli Not: Söz konusu hatlar "özel sefer" kapsamında yer aldığı için; aktarma protokolleri, personel kartları, serbest geçiş kartları ve 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım hakları dahil olmak üzere şehir içi toplu taşımadaki standart indirimli veya ücretsiz geçiş uygulamaları bu seferlerde geçerli olmayacak.