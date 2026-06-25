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Kaynak: DHA

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan isimler arasında, başka bir dosya nedeniyle tutuklu bulunan eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da yer aldığı belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü incelemede, 2023 yılında gerçekleştirilen iki ayrı ihaleyle bağlantılı olarak resmi evrakta sahtecilik, ihale sürecinin uygulanmasına fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlamaları nedeniyle toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında eski Genel Müdür Heval Savaş Kaya da bulunuyor.

Savcılığın talimatı doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda şirketin eski yöneticileri H.Ş., M.A.B. ve G.B. ile elektrik mühendisi S.Ö., inşaat mühendisi S.Ç. ve ambar sorumlusu S.A. gözaltına alındı. Başka bir suçtan cezaevinde bulunan Heval Savaş Kaya hakkında da gözaltı kararı uygulandığı öğrenildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.