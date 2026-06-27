İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş'ye yönelik 2023 yılına ait iki ayrı ihaleye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar serbest bırakıldı.
İzmir'de İZBETON soruşturmasında gözaltına alınanlar serbest bırakıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca "resmi belgede sahtecilik", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarını işledikleri iddiasıyla aralarında "Kooperatif" davasından tutuklu yargılanan İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş'ye yönelik 2023 yılına ait iki ayrı ihaleye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar serbest bırakıldı.
İzmir'de İZBETON soruşturmasında gözaltına alınanlar serbest bırakıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca "resmi belgede sahtecilik", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarını işledikleri iddiasıyla aralarında "Kooperatif" davasından tutuklu yargılanan İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.