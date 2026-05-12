İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketleri İZBETON ve İZDOĞA'nın eski yöneticilerinin de arasında bulunduğu 5 kişi hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "güveni kötüye kullanma" soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Güzelbahçe, Seferihisar, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON ve İZDOĞA Genel Müdürleri ile Kırveli Makine Mühendislik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı'nın da arasında bulunduğu, 1'i halen cezaevinde bulunan 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.