İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen usulsüzlüklere ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Şüpheliler arasında Ümit Erkol da yer aldı. Savcılık, ifadeleri tamamlanan şüphelileri tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

USULSÜZLÜK İDDİALARI VE SUÇLAMALAR

Soruşturmanın, Gaziemir ilçesindeki kentsel dönüşüm ve gelişim alanı projelerinde, S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi üzerinden menfaat sağlandığı iddialarına dayandığı bildirildi.

Dosyada zimmet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve denetim görevinin ihmali gibi suçlamalar yer alıyor.

9 KİŞİ GÖZALTINDA, 1 KİŞİ YURT DIŞINDA

Kooperatifin yeni yönetiminin şikayeti, mağdur beyanları ve bilirkişi raporları doğrultusunda 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 9’u yakalanarak gözaltına alınırken, bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin, İzmir İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildiği öğrenildi.