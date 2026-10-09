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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu'nun Ünye İlçe Belediyesi, bölgenin tarımsal değerlerinin markalaşması ve katma değerli ürünlere dönüştürülmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda marka tescili ve coğrafi işaret çalışmalarıyla değeri artırılan İzabella Üzümü için Çataltepe Mahallesi’nde bağbozumu etkinliği düzenlendi.

Ünye İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı bölgenin ürün çeşitliliğini artırmanın ve yöresel ürünleri vatandaşların tüketimine sunmanın önemine vurgu yaparak, İzabella Üzümü’nün Ünye ve bölgesinin geçmişten günümüze ulaşan önemli değerlerinden biri olduğunu ifade etti.

Geçmişten günümüze ulaşan ancak unutulmaya yüz tutan ürünlerden biri olan İzabella Üzümü, yürütülen çalışmalarla yeniden üreticiler için alternatif bir geçim kaynağı haline geliyor. Ünye Belediyesi tarafından kurulan Yöresel Ürünler Üretim Tesisi ile ilçenin yöresel ve tarımsal ürünlerinin değerlendirilmesi, markalaştırılması ve katma değerli ürünlere dönüştürülmesi yönündeki çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda marka tescili ve coğrafi işaret çalışmalarıyla değeri artırılan İzabella Üzümü için Çataltepe Mahallesi’nde bağbozumu etkinliği düzenlendi.

Üretici Mustafa Alp’e ait üzüm bağında gerçekleştirilen etkinliğe; Ünye Kaymakamı Kemal Yıldız, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ferda Yıldırım, Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, Mahalle Muhtarı Mehmet Kol ve beraberindekiler katıldı.

KAYMAKAM YILDIZ “KIRSAL KALKINMAYA ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK”

Bağbozumu etkinliğinde konuşan Ünye Kaymakamı Kemal Yıldız, İzabella Üzümü’nün toplum tarafından bilinen ve üretilen bir değer olduğunu ancak bugüne kadar yeterince ekonomik değere dönüştürülemediğini belirtti.

Kaymakam Yıldız, kırsal kalkınma destekleri ve Ünye Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalarla ürünün ham maddeden katma değerli nihai ürüne dönüştürülmesinin önemine dikkat çekerek, “Belediyemizin bu üretim çalışmaları olmasa bu ürünün bir anlamı ve değeri yoktu. Bu üretimin ilçemize büyük katkılar getireceğini düşünüyorum.” dedi.

BAŞKAN TAVLI: “UNUTULMAYA YÜZ TUTAN DEĞERLERİ YENİDEN HAYATA DÖNDÜRÜYORUZ”

Ünye İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise bölgenin ürün çeşitliliğini artırmanın ve yöresel ürünleri vatandaşların tüketimine sunmanın önemine vurgu yaptı.

İzabella Üzümü’nün Ünye ve bölgesinin geçmişten günümüze ulaşan önemli değerlerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Tavlı, üzümün özellikle meyve suyu ve farklı tatlı ürünlerinde değerlendirilmesinin ciddi ilgi gördüğünü belirtti.

İzabella Üzümü’nün unutulmaya yüz tuttuğunu kaydeden Başkan Tavlı, “Biz de yöresel ürünlerimize önem vererek bunları yeniden hayata döndürmek ve bu ürünlerin ne kadar kıymetli olduğunu göstermek adına çalışmalarımıza başladık. Coğrafi işaretlemesini aldık.” diye konuştu.

Çalışmaların ardından kadın kooperatifleri ve sivil girişimlerin de İzabella Üzümü üretimine başladığını belirten Başkan Tavlı, ürünün ziyan edilmeden nihai ürüne dönüştürülerek vatandaşların tüketimine sunulduğunu söyledi.

ÜZÜM SUYU, KÖME VE PESTİL ÜRETİLECEK

Ünye İlçe Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Yöresel Ürünler Üretim Tesisi’nde üzüm ve bölgeye özgü diğer tarımsal ürünlerin değerlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Tavlı, yakın zamanda üzüm suyunun yanı sıra cennet hurmasından elde edilen pekmezle köme ve pestil üretiminin de yapılacağını ifade etti.

Başkan Tavlı, “Bu alanları artırdığımızda fındığın haricinde de bunların öne çıkmasına inşallah vesile olmuş olacağız. Sadece belediyecilik anlamında altyapı ve üstyapı çalışmaları değil, hem sosyal projelerde hem de bölgemizin ürün çeşitliliğini çoğaltmak ve eskileri yeniden hayata döndürmek adına çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi yürütüyoruz.” dedi.

“FINDIĞA EK GELİR KAYNAĞI OLMASINI HEDEFLİYORUZ”

Ünye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ferda Yıldırım, 2021 yılında Kırsal Kalkınma Desteklemeleri kapsamında kurulan İzabella Üzümü bahçesinde hasat etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, ürünün değerlendirilmesi ve üreticilerle bir araya gelinmesi açısından etkinliğin önem taşıdığını söyledi.

Yıldırım, Ünye Belediyesi’nin 2025 yılında üzüm suyu için coğrafi işaret aldığını hatırlatarak, “Bu bahçelerimizin çoğaltılması anlamında, fındığa ek gelir getirilmesi noktasında Belediyemizle yine ortak projelerimiz olacak.” ifadelerini kullandı.

Ünye İlçe Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman da üretime sağlanan destekler dolayısıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür ederken, ürünün nihai ürüne dönüştürülmesindeki çalışmaları dolayısıyla Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’yı tebrik etti.

Bağbozumu etkinliğiyle hasat sezonunun bereketi paylaşılırken, Ünye’nin tarımsal değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve markalaştırılması yönündeki çalışmaların da sürdürüleceği vurgulandı.