Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için belediyelerden gelen sosyal destekler artarak devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul’un Beykoz ilçesinde dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabileceği ücretsiz bir market niteliğindeki Beykoz İyilik Çarşısı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Merkez, giyim eşyasından kırtasiye malzemelerine, ayakkabıdan çocuk ve yetişkin kıyafetlerine kadar birçok ürünü ücretsiz olarak sunuyor.

Törende konuşan Beykoz Belediye Başkanı Özlem Vural Gürzel, merkezden faydalanacak vatandaşların bir mağazada alışveriş yapma özgürlüğünü yaşayacaklarını belirtti. Gürzel, açılış konuşmasında şunları söyledi:

“Bu iyilik çarşısından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız faydalanacaklar. Aileleriyle gelecekler; hem çocuk kıyafetleri var hem yetişkin kıyafetleri, kırtasiye malzemeleri, ayakkabılar var. Aileleriyle beraber gelecekler ve bir mağazada alışveriş yapmanın zevkini ve özgürlüğünü yaşayacak şekilde istedikleri kadar, istedikleri, beğendikleri kıyafetleri ve ihtiyaç duydukları bütün malzemeleri alıp gidebilecekler.

Açıkçası ihtiyaç sahibi vatandaşlarla bir arada olma, onlara farklı hizmetler sunabilme beni inanılmaz etkiliyor, inanılmaz heyecanlandırıyor. Bu bizim için çok önemli. Çünkü sağlıklı yetişen çocuklar olmalarını istiyoruz. Onların her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz.”

Beykoz İyilik Çarşısı, yalnızca malzeme temini sağlayan bir yer olmanın ötesinde, vatandaşların sosyalleşmesine ve kendilerini toplumun bir parçası olarak hissetmelerine de katkı sunmayı hedefliyor. Belediye, ekonomik zorluk yaşayan ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda psikolojik ve sosyal destek unsurunu da ön planda tutuyor. Merkezde ailelerin birlikte alışveriş yapabilmesi, çocukların da bu sürece dahil edilmesi, aidiyet duygusunu güçlendiren önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Beykoz gibi doğal güzellikleriyle bilinen ancak bazı bölgelerinde ekonomik sıkıntıların hissedildiği bir ilçede bu tür projeler, sosyal dayanışmayı artırmayı amaçlıyor. Belediye ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşların tespitini titizlikle yaparak çarşıdan faydalanmalarını sağlıyor. Ücretsiz sunulan ürünler arasında mevsimlik giysiler, okul dönemine yönelik kırtasiye setleri ve çeşitli ayakkabı seçenekleri bulunuyor. Böylece hem günlük yaşam hem de eğitim süreçlerinde ailelerin yükü hafifletiliyor.

Başkan Gürzel’in de vurguladığı gibi, proje sadece bir açılışla sınırlı kalmayacak. Beykoz Belediyesi, İyilik Çarşısı’nın sürekli güncel ve dolu tutulması için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların düzenli olarak faydalanabileceği bu alan, sosyal belediyecilik anlayışının somut bir örneği olarak ilçede önemli bir boşluğu dolduruyor. Çocukların sağlıklı gelişimi ve ailelerin yalnızlık hissetmemesi için benzer sosyal projelerin de hayata geçirilmesi planlanıyor

Açılış töreniyle birlikte Beykoz İyilik Çarşısı kapılarını ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara açmış oldu. Merkez, ailelerin bir arada vakit geçirebileceği, ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda sosyal bağlarını güçlendirebileceği bir alan olarak hizmet vermeye başladı. Belediye yetkilileri, bu tür çalışmaların ilçe genelinde dayanışma kültürünü pekiştireceğine inanıyor.