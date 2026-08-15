Sabah saat 5'te uyanıyor. Perdeyi açıyor, yatağını topluyor, birkaç dakika meditasyon yapıyor. Ardından limonlu suyunu içip sporunu yapıyor. Duşunu alıyor, sağlıklı kahvaltısını hazırlıyor. Günlüğüne birkaç satır yazdıktan sonra güne büyük bir huzurla başlıyor.

Telefon ekranında gördüğümüz hayat aşağı yukarı böyle.

Biz ise alarmı üçüncü kez ertelemiş, gözümüzü açtığımızda telefona bakmış ve daha yataktan kalkmadan güne birkaç adım geriden başladığımızı düşünmüş olabiliriz.

Çünkü artık sadece iyi olmamız yetmiyor. İyi olduğumuzu da göstermemiz gerekiyor.

Sağlıklı besleniyoruz. Spor yapıyoruz. Meditasyon yapıyoruz. Kitap okuyoruz. Nefes egzersizleri yapıyoruz. Kendimizi tanımaya, geliştirmeye, iyileştirmeye çalışıyoruz. Bütün bunlar kulağa oldukça güzel geliyor.

Fakat bir noktadan sonra insanın aklına şu soru geliyor:

Kendimize iyi gelmeye çalışırken neden bu kadar yorulduk?

Bir zamanlar "kendine iyi bak" cümlesinin içinde biraz dinlenmek, sevdiğimiz bir şeyi yapmak, bazen hiçbir şey yapmadan oturmak vardı.

Şimdi ise kendimize iyi bakmak neredeyse başlı başına bir proje.

Günde kaç adım attık?

Ne kadar su içtik?

Kaç saat uyuduk?

Meditasyon yaptık mı?

Bugün spor var mıydı?

Yeterince sağlıklı beslendik mi?

Kitabımızı okuduk mu?

Günlük tuttuk mu?

Telefonu yeterince erken bıraktık mı?

Bunların hepsini yapınca da günün sonunda bir başka soru çıkıyor karşımıza:

"Bugün kendim için yeterince şey yaptım mı?"

İyi yaşam fikri, farkında olmadan yeni bir performans alanına dönüşüyor.

Artık yalnızca işimizde, ilişkilerimizde ya da sosyal hayatımızda başarılı olmamız beklenmiyor. Ruh halimizi bile iyi yönetmemiz gerekiyor.

Üzgünsek neden üzgün olduğumuzu anlamalı, öfkeliysek öfkemizi dönüştürmeli, kaygılıysak nefes egzersizi yapmalı, motivasyonsuzsak kendimizi yeniden harekete geçirmeliyiz.

Sanki insan olmanın bütün zor tarafları, üzerine çalışılması gereken birer "problem" haline geldi.

Peki her zaman iyi hissetmek zorunda mıyız?

Sosyal medyada dolaşırken herkesin hayatı yolunda görünüyor.

Birileri güne şükürle başlıyor. Birileri toksinlerinden arınıyor. Birileri negatif insanları hayatından çıkarıyor. Birileri hayatının en iyi versiyonuna ulaşmak için yeni bir rutin oluşturuyor.

Bütün bunları gördükçe kendi hayatımıza bakıyoruz.

Bugün yeterince üretken değiliz.

Yeterince enerjik değiliz.

Yeterince pozitif değiliz.

Yeterince sağlıklı beslenmedik.

Yeterince kişisel gelişim yapmadık.

Ve fark etmeden kendimizi, başkalarının sergilediği kusursuz hayatların ölçüleriyle değerlendirmeye başlıyoruz.

Oysa insan her gün aynı ruh haliyle uyanmaz.

Bazen yataktan kalkmak istemez.

Bazen hiçbir şey yapmak istemez.

Bazen sağlıklı bir yemek hazırlamak yerine canının çektiği şeyi yer.

Bazen bütün gününü koltuğun üzerinde geçirir.

Bazen de ortada hiçbir neden yokken mutsuz hisseder.

Bütün bunlar düzeltilmesi gereken arızalar olmayabilir.

Belki de bazı duyguların yalnızca yaşanması gerekiyordur.

Pozitif düşünmenin kendisi elbette kötü bir şey değil. Fakat hayatın her anına uygulanması gereken bir zorunluluğa dönüştüğünde başka bir şeye dönüşüyor.

Üzgün olduğumuzda "pozitif düşünmeye" çalışıyoruz.

Kötü bir şey yaşadığımızda hemen bir anlam çıkarmaya uğraşıyoruz.

Bir şey yolunda gitmediğinde "Her şeyin bir sebebi vardır" diyerek kendimizi teselli ediyoruz.

Ama bazen hiçbir ders çıkarmak istemeyebiliriz.

Bazen yaşadığımız şey gerçekten kötüdür.

Bazen yalnızca canımız yanar.

Bazen de çözüm aramadan, kendimizi toparlamak zorunda hissetmeden biraz üzgün kalmaya ihtiyacımız vardır.

Çünkü her duyguyu hemen iyileştirmeye çalışmak da insanın kendi duygusuna tahammülünü azaltabilir. (Yani bende ve çevremde gözlemlediğim kişilerde öyle oluyor)

Belki de ruh sağlığımız için ihtiyacımız olan şey her zaman daha fazla motivasyon değildir.

Bazen biraz boşluk.

Biraz sessizlik.

Biraz amaçsızlık.

Ve hiçbir şey yapmadan geçirilen birkaç saattir.

Kendimize iyi bakmak elbette önemli.

Sağlıklı beslenmek, hareket etmek, uyumak, dinlenmek, gerektiğinde profesyonel destek almak hayatımızı gerçekten daha iyi hale getirebilir.

Mesele bunların kendisi değil.

Mesele, bunların hepsinin bir "ideal insan" tarifine dönüşmesi.

Sabah 5'te kalkamıyorsanız disiplinsizsiniz.

Her gün spor yapamıyorsanız yeterince iradeli değilsiniz.

Meditasyon yapmıyorsanız kendinizle bağınızı kaybetmişsiniz.

Olumsuz düşünüyorsanız enerjinizi düşürüyorsunuz.

Bir gün sağlıksız beslendiyseniz bütün düzeniniz bozulmuş demektir.

Böyle bir dünyada insan, kendisine iyi bakarken bile kendisini yetersiz hissetmeye başlayabilir.

Ve belki de wellness kültürünün en ironik tarafı tam olarak burada ortaya çıkıyor:

İyi hissetmek için çıktığımız yol, kendimizi sürekli eksik hissettiğimiz bir yere varabiliyor.

Belki artık kendimize yeni bir hedef koymanın zamanı gelmiştir.

Daha iyi olmak değil.

Daha dengeli olmak.

Her günümüzün verimli geçmesi gerekmiyor.

Her sabah motive olarak uyanmak zorunda değiliz.

Her duygumuzu analiz etmek, her yarayı iyileştirmek, her eksikliğimizi tamamlamak zorunda değiliz.

Bazen hiçbir şey yapmadan oturabiliriz.

Bazen planımızı iptal edebiliriz.

Bazen kötü bir gün geçirebiliriz.

Bazen kendimizi hiç geliştirmeyebiliriz.

Ve bütün bunların sonunda kendimize kızmak yerine şunu söyleyebiliriz:

"Bugün böyleydi."

Çünkü kendimize iyi bakmanın belki de en unutulan tarafı, kendimize karşı biraz daha anlayışlı olabilmek.

İyileşmek güzel.

Kendimizi geliştirmek güzel.

Daha sağlıklı, daha dengeli, daha huzurlu bir hayat istemek de güzel.

Ama hayatın kendisi sürekli bir iyileşme projesi değil.

Bazen sadece yaşamak, yeterince iyi bir şeydir.

Belki de kötü hissetme hakkımızı geri istemenin zamanı gelmiştir.