Ekonomik kriz, art arda gelen zamlar, maaş azlığı geçinemeyen vatandaşları istan ettirmeye devam ediyor. İYİ Parti'nin geçim sıkıntısına vurgu yaparak yayınladığı video dikkat çekti.

İYİ Parti sosyal medya hesabından yayınladığı 'mutsuziyilerülkesi' hastagli paylaşım gündem oldu.

Videoda küçük oğlunu okula gönderen bir annenin buzdolabının boş olması sebebiyle çocuğunun beslenmesine koyacak yiyecek bulamadığı için yaşadığı çaresizlik gösterildi ve 'Mutsuz iyiler ülkesi olma' damgası vuruldu.

Türkiye'de vatandaşların geçim sıkıntısı yaşamadan okula giden çocuğuna beslenme koyabildiği ve okul servisi ayarlayabildiği bir ülke olması gerektiğininin altını çizen videonun sonuna 'Mutlu iyiler ülkesi ol' notu düşüldü.