İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı tamamlandı. Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki kurultayda Müsavat Dervişoğlu, yeniden genel başkanlığa seçildi. Tek aday olan Dervişoğlu 1.180 delegenin tamamının oyunu aldı.
İYİ PARTİ'NİN GENEL İDARE KURULU LİSTESİ BELLİ OLDU
Genel başkan seçiminden sonra gözler partinin en üst organı olan genel idare kurulu seçimine çevrildi.
Delegelerin oyuna sunulan 60 kişilik genel idare kurulu listesi belli oldu. Listede önemli isimler yer alıyor.
İşte o liste:
Mustafa Cihan PAÇACI
Lütfullah KAYALAR
Şenol SUNAT
Lütfü TÜRKKAN
Prof. Dr. Metin ERGUN
M.S. Buğra KAVUNCU
Yasin ÖZTÜRK
Ayyüce TÜRKEŞ TAŞ
Hakan Şeref OLGUN
Burak DALGIN
Selcan TAŞCI
Hasan TOKTAŞ
Yüksel ARSLAN
Ersin BEYAZ
Erhan USTA
Yüksel Selçuk TÜRKOĞLU
Enver YILMAZ
Prof. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN
Osman Ertürk ÖZEL
Hüseyin Raşit YILMAZ
Alper AKDOĞAN
Murat Cem ÖZDEMİR
Prof. Dr. Volkan YILMAZ
Yasemin BİLGEL
Ahmet Kamil EROZAN
Cenk ÖZATICI
Kadir ULUSOY
Kevser OFLUOĞLU
Berna SUKAS
Şükrü KULEYİN
Dursun ÇOLAK
Mehmet ASLAN
Fatih KOCA
Cumali DURMUŞ
Ali TOPÇU
Fatih DEMİRKOL
Melih AYDIN
Kazım YÜCEL
Özdemir POLAT
İsmail YÜCEL
Emel BİLENOĞLU
Prof. Dr. Elif LOĞOĞLU
Kısmet ÇELİK
Selim ÖZGÖKÇE
Burcu AKÇARU ÜSTBAŞ
Elif BABAOĞLU
Veysel GÜLDOĞAN
Ünzile YÜKSEL
Murat DOĞAN
Kamil Gültekin ÖZTÜRK
Hatice Dilruba OĞULCUKLU
Tuba ALAYLI ÖZGÜÇ
Bahadırhan DİNÇASLAN
Osman KAÇMAZ
Rafet KILIÇ
Ali COŞKUN
Yavuz TEMİZER
Selçuk KILIÇASLAN
Nusret ACUR
Gülümser BİROL
İYİ PARTİ 4. OLAĞAN KURULTAY GENEL İDARE KURULU YEDEK LİSTE:
Yunus Özay ER
Muhammet HÜSREV
Canan UÇAR
Huriye SERTER
Ruşen IŞIK
Furkan TUNA
Vahdet Afşin KARACAN
Mete KOCA
Hürana GÜNGÖR
Meral SEMİZ KABAAĞAÇ
Mümin GÜNLER
Fatih OĞUZ
Hüseyin Evren KAVAS
Emin DİNDAR
Dilaver KOÇ
Mevlüt UYANIK
Şeyhmus GÖÇMEN
Orhan CAN
Mehmet Yılmaz ERTEKİN
Selçuk KARASU
Nuray ÖZDEMİR
Yağmur Yasemen TUĞLACI
Reyhan ESTİ
Melike DEMİRBAŞ
Ramazan UĞURAL
Suzan YÜKSEL
Şeref TEKBAŞ
Salih Ziya KUL
Cihat TANRIKULU
Alper YAVUZ