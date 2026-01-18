İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı tamamlandı. Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki kurultayda Müsavat Dervişoğlu, yeniden genel başkanlığa seçildi. Tek aday olan Dervişoğlu 1.180 delegenin tamamının oyunu aldı.

İYİ PARTİ'NİN GENEL İDARE KURULU LİSTESİ BELLİ OLDU

Genel başkan seçiminden sonra gözler partinin en üst organı olan genel idare kurulu seçimine çevrildi.

Delegelerin oyuna sunulan 60 kişilik genel idare kurulu listesi belli oldu. Listede önemli isimler yer alıyor.

İşte o liste:

Mustafa Cihan PAÇACI

Lütfullah KAYALAR

Şenol SUNAT

Lütfü TÜRKKAN

Prof. Dr. Metin ERGUN

M.S. Buğra KAVUNCU

Yasin ÖZTÜRK

Ayyüce TÜRKEŞ TAŞ

Hakan Şeref OLGUN

Burak DALGIN

Selcan TAŞCI

Hasan TOKTAŞ

Yüksel ARSLAN

Ersin BEYAZ

Erhan USTA

Yüksel Selçuk TÜRKOĞLU

Enver YILMAZ

Prof. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN

Osman Ertürk ÖZEL

Hüseyin Raşit YILMAZ

Alper AKDOĞAN

Murat Cem ÖZDEMİR

Prof. Dr. Volkan YILMAZ

Yasemin BİLGEL

Ahmet Kamil EROZAN

Cenk ÖZATICI

Kadir ULUSOY

Kevser OFLUOĞLU

Berna SUKAS

Şükrü KULEYİN

Dursun ÇOLAK

Mehmet ASLAN

Fatih KOCA

Cumali DURMUŞ

Ali TOPÇU

Fatih DEMİRKOL

Melih AYDIN

Kazım YÜCEL

Özdemir POLAT

İsmail YÜCEL

Emel BİLENOĞLU

Prof. Dr. Elif LOĞOĞLU

Kısmet ÇELİK

Selim ÖZGÖKÇE

Burcu AKÇARU ÜSTBAŞ

Elif BABAOĞLU

Veysel GÜLDOĞAN

Ünzile YÜKSEL

Murat DOĞAN

Kamil Gültekin ÖZTÜRK

Hatice Dilruba OĞULCUKLU

Tuba ALAYLI ÖZGÜÇ

Bahadırhan DİNÇASLAN

Osman KAÇMAZ

Rafet KILIÇ

Ali COŞKUN

Yavuz TEMİZER

Selçuk KILIÇASLAN

Nusret ACUR

Gülümser BİROL



İYİ PARTİ 4. OLAĞAN KURULTAY GENEL İDARE KURULU YEDEK LİSTE:



Yunus Özay ER

Muhammet HÜSREV

Canan UÇAR

Huriye SERTER

Ruşen IŞIK

Furkan TUNA

Vahdet Afşin KARACAN

Mete KOCA

Hürana GÜNGÖR

Meral SEMİZ KABAAĞAÇ

Mümin GÜNLER

Fatih OĞUZ

Hüseyin Evren KAVAS

Emin DİNDAR

Dilaver KOÇ

Mevlüt UYANIK

Şeyhmus GÖÇMEN

Orhan CAN

Mehmet Yılmaz ERTEKİN

Selçuk KARASU

Nuray ÖZDEMİR

Yağmur Yasemen TUĞLACI

Reyhan ESTİ

Melike DEMİRBAŞ

Ramazan UĞURAL

Suzan YÜKSEL

Şeref TEKBAŞ

Salih Ziya KUL

Cihat TANRIKULU

Alper YAVUZ