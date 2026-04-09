Hüseyin Raşit Yılmaz, yaptığı açıklamada Giresun’un yalnızca bir maden meselesiyle değil; doğasına, toprağına, suyuna ve hukukuna yönelen ağır bir tehditle karşı karşıya olduğunu savundu. Giresun’un yaklaşık yüzde 85’inin maden sahası ilan edildiğini belirten Yılmaz, bu tablonun tekil projelerin ötesinde bir yağma düzenine işaret ettiğini öne sürdü.

Yılmaz, söz konusu durumun memleketin geleceğini, tarımını, ormanlarını, meralarını, yaylalarını ve insanlarını doğrudan tehdit ettiğini ifade etti.

“MAHKEME KARARLARI HUKUKA AYKIRILIĞI ORTAYA KOYDU”

Alagöz Holding tarafından yürütülmek istenen maden arama faaliyetine ilişkin sürece de değinen Yılmaz, mahkemenin önce yürütmeyi durdurma kararı verdiğini, ardından da ÇED kararını iptal ettiğini hatırlattı. Yılmaz, bu kararların hukuka aykırılığı açık biçimde ortaya koyduğunu söyledi.

Buna rağmen Giresun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün, daha önce verilen ÇED evraklarının geçerli olduğunu ve ayrıca yeni bir ÇED işlemine gerek bulunmadığını bildirdiğini aktaran Yılmaz, idarenin bu tavrıyla mahkeme kararını tanımayan ve hukuka aykırı bir görüntü verdiğini savundu.

“DEVLETİN GÜCÜ BİR ŞİRKETİN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN KULLANILAMAZ”

Holding sahibinin iktidar milletvekili olduğuna işaret eden Yılmaz, yürütmeyi durdurma kararı verilmiş ve sonrasında ÇED işlemi iptal edilmiş bir süreçte, özel bir şirket lehine fiili zemin hazırlanmaya çalışılmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

Devletin gücünün milletin toprağını, deresini, ormanını ve köylüsünü korumak için var olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Bir şirketin önünü açmak için kullanılamaz” ifadelerini kullandı.

“DOĞASINI SAVUNAN VATANDAŞLARIN YANINDAYIZ”

“Vatan topraklarımızın altı da üstü de değerlidir” diyen Yılmaz, birkaç yıllık kazanç uğruna doğal varlıkların, tarımsal üretimin ve köy hayatının feda edilmesine rıza göstermeyeceklerini söyledi.

Sekü Köyü’nde, Tirebolu’da ve Giresun’un dört bir yanında doğasını savunan vatandaşların haklı mücadelesinin yanında olduklarını ifade eden Yılmaz, yetkililere de çağrıda bulundu.

Yılmaz, mahkeme kararlarının derhal uygulanması, hukuka aykırı hiçbir fiili işleme izin verilmemesi gerektiğini belirterek, Giresun’un doğasına, Giresunluların ve Tireboluluların hukukuna zarar verecek her girişimin karşısında olduklarını kaydetti.