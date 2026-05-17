İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, genel merkez tarafından organize edilen saha çalışmaları kapsamında Konya'da Muhacir Pazarı'nı ziyaret etti. Alışveriş yapan vatandaşlar ve pazar esnafıyla bir araya gelen Yılmaz, piyasadaki durgunluğa ve düşen alım gücüne dikkat çekerek ANKA Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Mevsimsel avantajlar nedeniyle sebze ve meyve fiyatlarında görece bir düşüş yaşanmasına rağmen vatandaşların tezgahlara yaklaşamadığını belirten Yılmaz, Konya’nın en köklü pazarlarından biri olan Muhacir Pazarı’ndaki sessizliğe şaşırdığını ifade etti. Geçmiş yıllarda pazarın çok daha kalabalık olduğunu hatırlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"Bugün gezerken dikkatimizi çekti; pazarcı esnafının sayısı, alışverişe gelen vatandaşlardan çok daha fazla. Bu daha önce karşılaşılmış bir durum değil. Ben buranın eski halini iyi bilirim, burada okudum. Eskiden iğne atsanız yere düşmeyecek bir kalabalık olurdu, şimdi ise ciddi bir sessizlik hakim. Hakikaten çok üzüntü verici bir tablo."

Ekonomik krizin ailelerin sosyal hayatını ve beslenme alışkanlıklarını doğrudan etkilediğini vurgulayan İYİ Partili Yılmaz, iktidar seçmeninde de büyük bir hayal kırıklığı gözlemlediğini aktardı. Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnsanlar sadece hayatta kalacak kadar besin maddesini en ucuz nereden bulabiliyorsa oradan alıyor. 'Meyve alayım, akşam yeriz' ya da 'Kuruyemiş alayım, çayla tüketirim' demek artık lüks oldu. Bu ağır tablonun sorumluları çeyrek asırdır ülkeyi yönetenlerdir. AKP ve MHP’ye gönül vermiş vatandaşlarımızda da ağır bir mahzunluk ve hayal kırıklığı görüyorum. Kameraların olmadığı yerlerde çok net konuşuyorlar. Vatandaş artık 'bıktık' diyor ve sandığı bekliyor. Seçimler sürprizlere gebe görünüyor."

Gündemdeki ittifak tartışmalarına ve Zafer Partisi ile yan yana gelineceği iddialarına da değinen Hüseyin Raşit Yılmaz, seçim sürecine daha çok zaman olduğunu ve İYİ Parti’nin öncelikli hedefinin tek başına iktidar olmak olduğunu belirtti. Geçmişteki siyasi deneyimlerden ders çıkardıklarını ifade eden Yılmaz, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Zafer Partisi’nin baraj kaygıları nedeniyle ittifak talebini sıklıkla dile getirmesi anlaşılabilir. Ancak biz Altılı Masa sürecinde tecrübe ettik ki; siyasette 2 ile 2'yi topladığınızda her zaman 4 etmiyor. Kağıt üstünde oy oranlarını toplayıp ittifak kurduğunuzda, aradaki uyuşmazlıklar sinerjiyi yok edebiliyor ve partiler tek başlarına alacakları oydan daha düşük sonuçlar alabiliyor. Biz yaşananlardan ders çıkaran bir siyasi geleneğiz. Reel politikten ayrılmadan, milletimizin menfaatine ne ise günün sonunda onu yapacağız."