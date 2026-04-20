Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

İYİ Parti AR-GE ve Parti İçi Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Volkan Yılmaz bir takım açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik’e geldi. Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz yaptığı konuşmada AK Parti iktidarına yüklenerek “Burada kimin 18 bin dolar geliri var?” diye sordu.

Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Bilecik temasları kapsamında ilk olarak Gölpazarı ilçesine geldi. Burada yeni parti binasının açılışını yapan Yılmaz bir konuşma yaptı.

Konuşmasına Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan üzücü olaylarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar dileyerek başlayan Yılmaz, yaşanan acının çok büyük olduğunu ifade ederek yetkililere uyarıda bulundu. Yılmaz, “Bu olaylar neden olmuştur? Bu olaylar neden gerçekleşmiştir? Bunun arkasındaki sorunlar nedir? Ekonomik, psikolojik veya sosyolojik sorunlar nedir? Lütfen bir an önce bu konulara eğilmelidir hükümet, bütün yetkililer ve bir daha böyle bir acı yaşanmaması için ellerinden geleni yapmalıdırlar.” dedi.

Konuşmasının devamında ülkenin etrafının adeta bir ateş çemberi olduğundan bahseden Yılmaz, Türkiye’nin bu ateşten çemberden Cumhuriyet ve milletin sabrı sayesinde korunduğunu ve ayakta durduğunu söyledi. Yılmaz ekonomik nedenlerin milletin ayakta durmasını zorlaştırdığını da ifade ederek, geçen yıl tarım sektörünün yaklaşık yüzde 9 küçüldüğünü ve İYİ Parti olarak üreticinin önündeki engellerin kaldırılmasını talep ettiklerini belirtti. Yılmaz, “Üreticinin önündeki engelleri kaldırmazsanız hiçbir yere varamazsınız. Burası bir tarım ülkesi, burası tarımı referans alan ve üzerine sanayi inşa eden bir ülke.” dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz konuşmasının devamında emeklilerin problemlerine de değinerek, “Emeklilerimiz adeta unutuldu. Biz İYİ Parti olarak bunu kabul etmiyoruz. Emeklilerimizi başımızın tacı olarak görüyoruz. Onların emekliliklerinde hak ettikleri hayatı, hak ettikleri refahı yaşamları gerektiğini düşünüyoruz. Emeklilerimizin problemlerine ilişkin çözüm önerilerimiz hazırdır. Hatta bunu sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu bey mecliste dile getirmiştir. Fakat emeklilerle ilgili bu önergeler, bu söylemler dikkate alınmamıştır.” İfadelerini kullandı.

İYİ Partinin ‘Bolluk ve Bereket Ekonomisi’ adı altında bir ekonomi modeli olduğundan bahseden Yılmaz, ekonomi modellerindeki temel hususlar ile ilgili ise şöyle konuştu;

“Bir, tasarrufu sağlayacaksınız, devletteki bu büyük yolsuzlukların bu büyük harcamaların önüne geçeceksiniz. İkincisi üreticinin önündeki bütün engelleri kaldıracaksınız. Üretici bugün destekleniyor mu? Üretici bugün KDV, ÖTV veya diğer vergilerde indirime tabi tutuluyor mu? Üreticinin ürettiği ürün sattığında maliyeti karşılıyor mu? Dolayısıyla üreticiliğe teşvik etmiyorsunuz. Üreticiliğe teşvik etmediğiniz yerde siz bu problemleri çözemezsiniz. Gıdadaki enflasyonu durduramazsınız. “

Bilecik’te sanayi yatırımlarının artması gerektiğini söyleyen Yılmaz “Bilecik’in ülke payından aldığı oran düşüyor. Bilecik’te yaklaşık 4.500-5.000 esnafımız var. Bunun sayısı hızla artmıyor. 2025 yılında 1.100 tane firma açılmış fakat 400’e yakın firmada kapatma kararı almış. Bu iyi bir durum değildir. Artık acil tedbir alınmalıdır.” dedi.

“BURADA KİMİN 18 BİN DOLAR GELİRİ VAR?”

Hükümetin 18 bin dolar kişi başı gelir olduğunu açıkladığını söyleyen Yılmaz, “2025 yılında 18 bin dolar kişi başı gelir var. Ben buradan Gölpazarı’ndan soruyorum, Burada kimin 18 bin dolar geliri var? Var mı içinizde kimse? O halde bu ülkenin milli geliri nereye gidiyor, ülkenin yaklaşık yüzde 20’lik zengin kesimi ülke payının yüzde 50’sini alıyor. Dolayısıyla gelir hakça adilce bölüşülmüyor. Dolayısıyla bütün bu problemlerin farkındayız, ‘Bolluk ve Bereket Ekonomisi Modeli’ ile yolsuzlukların ortadan kaldırılmasıyla biz bu problemleri çözebileceğimizi düşünüyoruz.” İfadelerini kullandı.

AR-GE ve Parti İçi Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Volkan Yılmaz konuşması sonrası ilçede bulunan esnafları ziyaret etti.