

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

İYİ Parti Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Aksaray Valiliği görevine atanan Vali Murat Duru’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaret kapsamında Vali Murat Duru ile bir süre görüşen Yaldır, Aksaray’ın mevcut durumu, kamu hizmetleri ve ilin gelişimine yönelik beklentiler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Aksaray’ın kalkınması adına kurumlar arası uyum ve iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Turan Yaldır, şu ifadeleri kullandı:

“Aksaray Valiliği görevine atanan Sayın Valimiz Murat Duru’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Yeni görevinde başarılar diliyor, Aksaray’ımıza hayırlı hizmetlerde bulunmasını temenni ediyorum.”

Gerçekleşen ziyarette Yaldır’a; İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen, Merkez İlçe Başkanı Melikşah Yıldız, İl Genel Meclisi üyeleri, belediye meclis üyeleri ve parti yöneticileri eşlik etti.

Heyet, Aksaray’ın sosyal, ekonomik ve idari yapısına katkı sunacak her türlü çalışmada yapıcı bir yaklaşım sergileneceğini vurgularken, kentin menfaatleri doğrultusunda ortak akıl ve diyalog vurgusu ön plana çıktı.

Ziyaret, iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.