YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Ihlara Vadisi ve Belisırma Köyü’nde yaptığı açıklamada, restoranların yıkılması ve bölgedeki turizm hareketliliğinin düşmesi nedeniyle vatandaşların mağdur olduğunu söyledi. Yaldır, bölgenin yeniden turizme kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Aksaray’ın önemli turizm merkezlerinden Ihlara Vadisi, son dönemde alınan yıkım kararları ve ulaşım kısıtlamalarıyla yeniden gündeme geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Belisırma Köyü’nde yaptığı açıklamada, geçmişte yoğun turist çeken bölgenin bugün sahipsiz bırakıldığını savundu.

Yaldır, vadinin doğal ve tarihi yapısına dikkat çekerek, “Dünya harikası bir vadideyiz” ifadelerini kullandı ve bölgenin turizm potansiyelinin doğru yönetilmediğini dile getirdi.

Yaldır, Belisırma Köyü’nde daha önce faaliyet gösteren 13 restoranın, “sel taşkını ve kaçak yapı” gerekçesiyle yıkıldığını belirtti. Bu yıkımın ardından 400’ün üzerinde vatandaşın işsiz kaldığını ifade etti.

“Elbette kanuna kurala herkesin uyması gerekiyor. Fakat burada yaşayan vatandaşların da mağdur edilmemesi gerekiyordu.” diyen Yaldır, çözüm yerine yıkımın tercih edildiğini savundu.

Bölge esnafı ve vatandaşlar da yaşanan süreçten olumsuz etkilendiklerini ifade etti. Açıklamalarda, geçmişte yıllık yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ağırlayan Ihlara Vadisi’nin bugün ciddi bir düşüş yaşadığı belirtildi.

Vatandaşlar, “45 yıldır süren bir turizm vardı, şimdi 200 bin ziyaretçiye kadar düştü” diyerek, bölgedeki ekonomik kaybı dile getirdi.

Bölgeye giden yolda, kaya düşmesi gerekçesiyle alınan kapatma kararı da turizmi olumsuz etkileyen bir diğer faktör olarak öne çıktı. Yoldaki kapanma nedeniyle bazı tur otobüslerinin bölgeye ulaşamadan geri döndüğü aktarıldı.

Bu durum, hem turizm işletmelerini hem de bölge esnafını daha da zor duruma soktu.

Yaldır, alınan kararların bölge halkı ile istişare edilmeden verildiğini savunarak, “Yıkmak ve kapatmak en kolay yol” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Kapadokya ve benzeri turizm bölgeleriyle kıyaslama yapan Yaldır, bu bölgelerde yatırımların artırıldığını, ancak Ihlara Vadisi’nde tam tersinin yaşandığını öne sürdü.

Bölge esnafı, yıllardır süren işletmelerin kapatılmasının ardından ciddi ekonomik kayıplar yaşadıklarını ifade etti. Bazı işletmeciler, ruhsatlı faaliyet yürüttüklerini ancak buna rağmen yıkım kararıyla karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi.

Vatandaşlar ayrıca, alternatif çözüm olarak çelik konstrüksiyon ve planlı yapıların yapılabileceğini savunarak, bölgenin yeniden turizme kazandırılması gerektiğini belirtti.

Yaldır, bölgenin turizm potansiyelinin korunması gerektiğini vurgulayarak, önümüzdeki günlerde konuyu Turizm Bakanı ile görüşeceğini açıkladı.

Belisırma halkının sesini duyurmak istediklerini belirten Yaldır, çözüm odaklı adımların atılması gerektiğini ifade etti.

Yaşanan tartışmanın ardından gözler, bölgedeki turizm faaliyetlerinin yeniden canlandırılıp canlandırılmayacağına çevrildi. Vatandaşlar ve esnaf, yetkililerden kalıcı ve kapsayıcı bir çözüm bekliyor.

Bölgeye ilişkin alınacak yeni kararların, Ihlara Vadisi’nin turizm geleceğini doğrudan etkilemesi bekleniyor.