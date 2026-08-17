Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İYİ Partili vekilin kızının 12 metrelik gelinliği olay oldu

İYİ Partili vekilin kızının 12 metrelik gelinliği olay oldu

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan'ın düğünü, 12 metrelik kuyruklu gelinliğiyle gündem oldu. Farklı gelinliklerle gece boyunca dikkat çeken Türkkan'ın salona yaptığı görkemli giriş, davetlilerin en çok konuştuğu anlardan biri oldu.

Faruk Can Ünlüyurt Faruk Can Ünlüyurt
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İYİ Partili vekilin kızının 12 metrelik gelinliği olay oldu - Resim: 1

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, Berk Coşkun ile görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

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İYİ Partili vekilin kızının 12 metrelik gelinliği olay oldu - Resim: 2

Siyaset, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda ismin katıldığı gecede en çok konuşulan detay ise genç gelinin 12 metrelik kuyruklu gelinliği oldu.

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İYİ Partili vekilin kızının 12 metrelik gelinliği olay oldu - Resim: 3

12 METRELİK KUYRUK SALONDA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Düğün boyunca farklı konseptlerde gelinlikler tercih eden Dilara Türkkan, ana gelinliğiyle salona giriş yaptığı anda davetlilerin ilgisini topladı.

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İYİ Partili vekilin kızının 12 metrelik gelinliği olay oldu - Resim: 4

Tam 12 metre uzunluğundaki kuyruk ve uzun duvakla yaptığı giriş, gecenin hafızalara kazınan anlarından biri olarak öne çıktı.

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İYİ Partili vekilin kızının 12 metrelik gelinliği olay oldu - Resim: 5

GECE BOYUNCA FARKLI GELİNLİKLER GİYDİ

Özel tasarım gelinliklerle geceye damga vuran Türkkan, zarif ve gösterişli tarzıyla davetlilerden büyük ilgi gördü.

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İYİ Partili vekilin kızının 12 metrelik gelinliği olay oldu - Resim: 6

5 Dakika Magazin'in aktardığına göre, özellikle 12 metrelik kuyruklu gelinlik düğünün en iddialı tercihi olarak dikkat çekti.

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İYİ Partili vekilin kızının 12 metrelik gelinliği olay oldu - Resim: 7

ÜNLÜ İSİMLER AYNI DÜĞÜNDE BULUŞTU

Dilara Türkkan ile Berk Coşkun'un düğünü, siyaset dünyasının yanı sıra sanat ve cemiyet hayatından da çok sayıda tanınmış ismi bir araya getirdi.

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İYİ Partili vekilin kızının 12 metrelik gelinliği olay oldu - Resim: 8

Görkemli organizasyon, dikkat çeken detayları ve uzun kuyruklu gelinlik şovuyla gecenin en çok konuşulan etkinliklerinden biri oldu.

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