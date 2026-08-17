İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, Berk Coşkun ile görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.
İYİ Partili vekilin kızının 12 metrelik gelinliği olay oldu
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan'ın düğünü, 12 metrelik kuyruklu gelinliğiyle gündem oldu. Farklı gelinliklerle gece boyunca dikkat çeken Türkkan'ın salona yaptığı görkemli giriş, davetlilerin en çok konuştuğu anlardan biri oldu.Faruk Can Ünlüyurt
Siyaset, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda ismin katıldığı gecede en çok konuşulan detay ise genç gelinin 12 metrelik kuyruklu gelinliği oldu.
12 METRELİK KUYRUK SALONDA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ
Düğün boyunca farklı konseptlerde gelinlikler tercih eden Dilara Türkkan, ana gelinliğiyle salona giriş yaptığı anda davetlilerin ilgisini topladı.
Tam 12 metre uzunluğundaki kuyruk ve uzun duvakla yaptığı giriş, gecenin hafızalara kazınan anlarından biri olarak öne çıktı.
GECE BOYUNCA FARKLI GELİNLİKLER GİYDİ
Özel tasarım gelinliklerle geceye damga vuran Türkkan, zarif ve gösterişli tarzıyla davetlilerden büyük ilgi gördü.
5 Dakika Magazin'in aktardığına göre, özellikle 12 metrelik kuyruklu gelinlik düğünün en iddialı tercihi olarak dikkat çekti.
ÜNLÜ İSİMLER AYNI DÜĞÜNDE BULUŞTU
Dilara Türkkan ile Berk Coşkun'un düğünü, siyaset dünyasının yanı sıra sanat ve cemiyet hayatından da çok sayıda tanınmış ismi bir araya getirdi.
Görkemli organizasyon, dikkat çeken detayları ve uzun kuyruklu gelinlik şovuyla gecenin en çok konuşulan etkinliklerinden biri oldu.