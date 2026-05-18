TBMM’de siyasi dengeler bir kez daha sarsıldı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz’ın partiden istifa etmesiyle Meclis’teki sandalye dağılımı yeniden güncellendi.

Bağımsız milletvekili sayısının artması, özellikle komisyon çalışmaları ve oylamalarda küçük ama kritik etkiler yaratabilecek bir değişime yol açtı.

BAĞIMSIZ VEKİLLERİN SAYISI YÜKSELDİ

Ersin Beyaz’ın istifası, İYİ Parti’nin son dönemde yaşadığı üye hareketliliğinin yeni bir halkası olarak kayıtlara geçti. Beyaz, 28. Dönem İstanbul Milletvekili olarak görev yapıyordu. İstifayla birlikte İYİ Parti’nin TBMM’deki vekil sayısı 30’dan 29’a geriledi. Bağımsız milletvekillerinin sayısı ise 9’dan 10’a yükseldi. Toplam milletvekili sayısı ise 592 olarak kaldı.

BAĞIMSIZ BLOĞUN YÜKSELMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Son haftalarda art arda gelen istifalarla sayısı artan bağımsız blok, artık sadece bireysel duruşların ötesinde bir “etki gücü” haline geliyor. Siyasi gözlemciler, bu gelişmenin hem iktidar hem muhalefet için kritik sonuçlar doğurabileceğini ifade ediyor.

Bağımsız vekil sayısının 10’a çıkması, öncelikle partilerden duyulan rahatsızlığın somut bir göstergesi. Birçok vekil, parti disiplini ile kendi seçmen vaatleri arasında sıkıştıklarını belirterek istifa yolunu seçti. Bu durum, Meclis’te “sıkı oy” gereken kritik oylamalarda bağımsızları belirleyici kılıyor. Örneğin bütçe görüşmeleri, anayasa değişiklikleri veya güven oylamalarında 10 bağımsız vekilin tavrı, dengeleri doğrudan etkileyebilir.

MECLİS ARİTMETİĞİ YİNE DEĞİŞTİ

Siyasi kulislerde, son dönemde yaşanan transferler ve istifaların “meclis aritmetiğini sürekli değişken hale getirdiği” yorumları yapılıyor. Özellikle 2026’nın ilk aylarında bağımsız vekillerin AKP’ye geçişi, CHP ve Yeni Yol Partisi’nden ayrılmalar gibi hareketler, yasama sürecini de yakından ilgilendiriyor.

İşte siyasi partilerin güncel vekil sayıları:

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AKP)

275

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP)

138

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ (DEM PARTİ)

56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP)

46

İYİ PARTİ

29

YENİ YOL PARTİSİ

20

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLLERİ

10

HÜR DAVA PARTİSİ (HÜDA PAR)

4

YENİDEN REFAH PARTİSİ

4

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ (TİP)

3

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ (DBP)

2

EMEK PARTİSİ

2

SAADET PARTİSİ

1

DEMOKRATİK SOL PARTİ (DSP)

1

DEMOKRAT PARTİ

1