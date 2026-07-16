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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara'da özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağdurlarının Hazine ve Maliye Bakanlığı önünden Milli Eğitim Bakanlığı önüne yürümesine izin verilmedi. Öğretmenler polis ablukasına alınırken, 49 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

İYİ Partili Erhan Usta, Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı’na yürümek isteyen öğretmenlerin ters kelepçe ile gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

‘ÖĞRETMENLERE TERS KELEPÇE VURMAK BÜYÜK UTANÇTIR’

Usta, “Bugün Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı’na yürümek isteyen öğretmenlere ters kelepçe vurmak büyük bir utançtır” ifadelerini kullandı.

Usta, Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tam da bu mağduriyete dikkat çeken bir önerge verdiklerini hatırlatarak okullarda çalışan öğretmenlere daha önce tanınan “kamudaki emsalinden düşük maaş alamaz” güvencesinin, AK Parti hükümetleri döneminde kaldırıldığını hatırlattı.

‘ÖĞRETMENLER ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNDE, İŞ GÜVENCESİNDEN YOKSUN ÇALIŞIYOR’

Usta, “Bugün aynı müfredatı uygulayan, aynı mesleki sorumluluğu taşıyan bu öğretmenlerin çoğu asgari ücret seviyesinde maaşla ve iş güvencesinden yoksun şekilde çalışıyor. Bir yandan özel okulların sayısının artırılması politikası izleniyor, diğer yandan orada emek veren öğretmenlerin hakları görmezden geliniyor. Bu tablo kabul edilebilir değil” sözlerini sarf etti.

‘TABAN MAAŞ GÜVENCESİNİN YENİDEN GETİRİLMESİ GEREK’

Öğretmenlerin hakkını aramanın suç olmadığını ifade eden Usta, “Taban maaş güvencesinin yeniden getirilmesi için verdiğimiz önergenin arkasındayız ve bu mağduriyetin giderilmesini talep etmeye devam edeceğiz” dedi.