İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, “demokratik cumhuriyet”, “demokratik toplum” ve “demokratik entegrasyon” ifadeleri üzerinden iktidara yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, süreç boyunca kullanılan bu kavramların ne anlama geldiğinin iktidar tarafından kamuoyuna açıklanmadığını söyledi. Usta, KCK/PKK yöneticilerinden Bese Hozat’ın “demokratik entegrasyon” kavramına ilişkin açıklamalarını da gündeme taşıdı.

“BU KAVRAMLARLA NEYİ KASTEDİYORSUNUZ?”

Usta, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Süreç boyunca sürekli ‘demokratik cumhuriyet’, ‘demokratik toplum’ ve ‘demokratik entegrasyon’ denildi. Fakat iktidar bu kavramların ne anlama geldiğini ve bunlarla ilgili ne konuşulduğunu millete bugüne kadar açıklamadı.”

Usta, Hozat’ın “demokratik entegrasyon” kavramını yerel demokrasi, öz yönetim ve demokratik özerkliğin devlet tarafından kabulü şeklinde tanımladığını belirterek iktidara şu soruları yöneltti:

“Bunlarla bu kavramlar üzerinde anlaştınız mı? Türkiye’nin üniter yapısını ve mevcut idari düzenini değiştirecek talepler konusunda herhangi bir söz verdiniz mi?”

“MİLLETİN BİLMEDİĞİ NE KONUŞTUNUZ?”

Erhan Usta, açıklamasının devamında iktidarın süreç kapsamında hangi konuları görüştüğünü ve herhangi bir mutabakat olup olmadığını kamuoyuna açıklaması gerektiğini belirtti.

Usta, “Milletin bilmediği ne konuştunuz? Neyi kabul ettiniz? Neyin sözünü verdiniz?” ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Usta ayrıca, iktidarın söz konusu iddialara sessiz kalarak geçiştiremeyeceğini öne sürdü.

Açıklamasında “Sükût ikrardan gelir” sözünü de kullanan Usta, mevcut tartışmalar üzerinden iktidara yönelik eleştirilerini sürdürdü. Erhan Usta "Bu kadar açık ifadeler karşısında hâlâ susuyorsanız, Türkiye’nin üniter yapısını tartışmaya açacak hatta parçalayacak bir düzen konusunda PKK/KCK ile bir anlaşma yaptınız demektir!" ifadelerini kullandı.

Usta'nın açıklamasının tamamı şöyle;

"NİHAYET AĞIZLARINDAKİ BAKLAYI ÇIKARDILAR!

KCK/PKK yöneticilerinden terörist Bese Hozat, aylardır kullandıkları “demokratik entegrasyon” kavramıyla ne kastettiklerini kendi ağzıyla açıkladı: “Demokratik entegrasyon; yerel demokrasinin, öz yönetimin, demokratik özerkliğin devlet tarafından kabulü demektir.” İşte aylardır sorduğumuz tam olarak buydu! “Demokratik Cumhuriyet” nedir? “Demokratik entegrasyon” nedir? Bu kavramlarla neyi kastediyorsunuz? Ve daha önemlisi iktidara defalarca sorduk: Siz bu kavramlar üzerinde anlaştınız mı? Süreç boyunca sürekli “Demokratik Cumhuriyet”, “demokratik toplum” ve “demokratik entegrasyon” denildi. Fakat iktidar bu kavramların ne anlama geldiğini ve bunlarla ilgili ne konuşulduğunu millete bugüne kadar açıklamadı.

Şimdi Bese Hozat çıkıyor ve “demokratik entegrasyon” dedikleri şeyin öz yönetimin ve demokratik özerkliğin devlet tarafından kabulü olduğunu söylüyor. Cevap vereceksiniz! Bunlarla bu kavramlar üzerinde anlaştınız mı? Türkiye’nin üniter yapısını ve mevcut idari düzenini değiştirecek talepler konusunda herhangi bir söz verdiniz mi? Milletin bilmediği ne konuştunuz? Neyi kabul ettiniz? Neyin sözünü verdiniz? Artık susarak geçiştiremezsiniz.

Eskilerin güzel bir sözü vardır: Sükût ikrardan gelir. Bu kadar açık ifadeler karşısında hâlâ susuyorsanız, Türkiye’nin üniter yapısını tartışmaya açacak hatta parçalayacak bir düzen konusunda PKK/KCK ile bir anlaşma yaptınız demektir!"