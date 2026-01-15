TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda en düşük emekli maaşının 20 bin TL’ye çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, EPDK'daki elektrik alımına ilişkin uygulamalarla 20 yılda toplamda 53,1 milyar dolarlık bir yolsuzluk olduğu iddiasını yinelediği sırada AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş'in "aç konuyu aç" demesi üzerine sözlü tartışma çıktı.

Usta, "Hepimizin parası çalınıyor. Bak emekliyi buna mahkum ediyorsunuz" derken, Güneş "İtham ediyorsunuz" diye tepki gösterince Usta, "İtham ediyorum tabii. Çaldınız diyorum ya. Daha nasıl denilebilir bu? Çalıyorsunuz denir. En yakını burada, yılda 1.5 milyar dolar Trendyol'dan çalındı" dedi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, teklif edilen en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifini eleştirerek, "Türkiye için açlık sınırının bugün itibarıyla 10 bin lira altında. Bu 20 bin lira asgari bir defa hazirana kadar sabit kalacak. O zaman 13 bin lira altında olacak. Yani üçte ikisinin altına düşüyor" dedi.

AK PARTİLİ GÜNEŞ İLE İYİ PARTİLİ USTA ARASINDA "DETAY VER" TARTIŞMASI...

İYİ Partili Usta'nın konuşması sırasında AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş'in "Aç bu konuyu, aç" diye araya girmesine tepki gösteren Usta, "Açacağım. Dün EPDK'yi burada saatlerce anlattım. Başkan iki defa 'Cevap ver' dedi EPDK Başkanı'na. Cevap verebildi mi? Beraber yaşadık burada. Neyi 'aç... aç...' diyorsun. Daha ne açacağım. 53,1 milyar dolar hırsızlık yapıldı. Konuşabildi mi? Yanında oldu ya! Yanında oldu. Konuşabildi mi EPDK Başkanı, bir tane cevap verebildi mi? 'Excel dosyalarını göndereyim' dedim. Ne konuşuyorsun sen. Benim canımı sıkma. Burada hesap ortaya koyuyorum kardeşim ben, hesap ortaya koyuyorum. Ya kafan çalışmıyor ya da bilerek yapıyorsun, böyle bir şey olamaz. Hepimizin parası sadece benim param değil. Hepimizin parası çalınıyor. Bak emekliyi buna mahkum ediyorsunuz. Bu olmasını istiyorum ben. Onun için konuşuyorum. Onun için 40 takla atıyorum. Oradan çıkıp bana hala 'detay ver, detay ver' diyorsun" diye yanıt verdi.

AK Partili Güneş, "İtham ediyorsunuz" diye tepki gösterince Usta, "İtham ediyorum tabii. Çaldınız diyorum ya. Çalıyorsunuz diyorum ya. Daha nasıl denilebilir bu? Çalıyorsunuz denir. Trendyol işte... En yakını burada, yılda 1.5 milyar dolar Trendyol'dan çalındı" dedi.

Tartışma Komisyon Başkanı Mehmet Muş, uyarılarına rağmen tartışma devam edince, toplantıya beş dakika ara verdi. Ara sırasında da AK Partili İsmail Güneş ile İYİ Partili Usta arasında sözlü sataşma devam etti. Ardından İsmail Güneş'in salondan ayrılmasıyla tartışma sona erdi.