Türkiye’deki derin yoksulluk en çok çocukları vurdu. Eurostat verilerine göre 2 milyondan fazla çocuk derin yoksulluk içindeyken her 5 çocuktan 1’i okula aç gidiyor. İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Erhan Usta, Türkiye’nin OECD kalkınma yarımlarında milli gelire oranla 27 ülkeden daha fazla yardım yaptığına dikkat çekerek çocukların içinde bulunduğu derin yoksulluğu Meclis gündemine taşıdı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Usta, “Kendi çocuklarımız aç iken bu durum kabul edilemez. "Türkiye Yüzyılı''nı aç çocuklarla mı inşa edeceksiniz?” ifadelerini kullandı.

Usta, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“ÇOCUKLARIMIZ OKULA AÇ GİDİYOR, İKTİDAR DIŞARIYA YARDIMLARLA ŞOV PEŞİNDE! TÜİK, OECD ve

Eurostat verilerine göre 8 milyondan fazla çocuğumuz yoksulluk riski altında, 2 milyon çocuk derin yoksulluk içinde, 15 yaş altı her 3 çocuktan 1'i günde 1 kez et, tavuk, balık içeren yemek yiyemiyor, her 5 çocuktan 1'i okula aç gidiyor.

Evde hâl böyleyken; Ak Parti iktidarı, (üyesi dahi olmadığımız) OECD Kalkınma Yardımlarında milli gelirine oranla 33 üyenin 27'sinden daha fazla dış yardım yapıyor. Okullarda 1 öğün yemek vermenin maliyetinin yıllık 4-5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Türkiye'nin OECD Kalkınma Yardımları Komitesi verilerine göre yapmış olduğu yardım ise 1 yılda 7,5 milyar dolar.

Kendi çocuklarımız aç iken bu durum kabul edilemez. "Türkiye Yüzyılı''nı aç çocuklarla mı inşa edeceksiniz?

Milli Eğitim Bakanına sorduk:

Verilerden haberiniz yok mu, varsa neden gereğini yapmıyorsunuz? Neden önceliği kendi çocuklarımıza, kendi geleceğimize vermiyorsunuz?

Okullarda 1 öğün yemek verilmemesinin gerekçesi nedir?

Gerekçe bütçe maliyeti ise, ek ödenek konulsun dediğimizde neden reddettiniz?

Gerekçe bütçe yetersizliği değilse, hangi sebeple adım atılmıyor?

Gelen yanıtı yine bu mecradan sizlerle paylaşıyor olacağız.”