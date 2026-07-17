Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Selçuk Türkoğlu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarını Meclis gündemine taşıdı. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında yaşandığı iddia edilen sorunlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde girişimde bulundu.

Türkoğlu, 108 öğretmen, 27 çalışan ile 1.172 öğrencinin ve ailelerinin geleceğinin belirsizliğe sürüklendiğini belirterek, konunun araştırılması için üç ayrı yazılı soru önergesi sunduğunu açıkladı.

MAAŞLAR VE EĞİTİM ÜCRETLERİYLE İLGİLİ İDDİALAR GÜNDEMDE

Türkoğlu, kamuoyuna yaptığı açıklamada okulda öğretmen maaşlarının ödenmediği, velilerden tahsil edilen eğitim ücretlerinin amacı dışında kullanıldığı, okula ait bazı varlıkların elden çıkarıldığı, eğitim faaliyetlerinin riske girdiği yönünde ciddi iddialar bulunduğunu ifade etti.

Söz konusu iddiaların tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini belirten Türkoğlu, yetkili kurumların kamuoyunu bilgilendirmesi çağrısında bulundu.

ÜÇ BAKANLIĞA SORU ÖNERGESİ

İYİ Partili vekil, iddiaların aydınlatılması amacıyla Milli Eğitim Bakanı'na, Adalet Bakanı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na ayrı ayrı yazılı soru önergeleri verdiğini duyurdu.

"ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİM HAKKI SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

Türkoğlu açıklamasında "Çocuklarımızın eğitim hakkı, öğretmenlerimizin emeği ve velilerimizin alın teri sahipsiz değildir." ifadelerini kullandı.

İYİ Partili milletvekili, ilgili kurumların iddialara ilişkin kapsamlı inceleme yaparak kamuoyunu bilgilendirmesi gerektiğini vurguladı.