Rize / Yücel Tanay / Yeniçağ



​İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Rize’nin Pazar ilçesinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. Yoğun bir katılımla gerçekleşen programda Çömez, hem esnafla buluştu hem de Pazar Atatürk Meydanı’nda halka hitap etti.



​İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Rize Pazar’daki programına Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır’ı makamında ziyaret ederek başladı. Başkan Çakır ile ilçedeki çalışmalar üzerine samimi bir sohbet gerçekleştiren Çömez, misafirperverliği için kendisine teşekkür etti.

​ESNAFTAN YOĞUN İLGİ: MEŞHUR PAZAR SİMİDİ İKRAM EDİLDİ

​Makam ziyaretinin ardından ilçe merkezinde esnaf turuna çıkan Turhan Çömez’e Pazar halkı ve esnafı yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini tek tek dinleyen Çömez'e, ziyaretler sırasında Pazar'ın tescilli ve meşhur halka simidi ikram edildi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen esnaf buluşmalarının ardından Çömez, Pazar Atatürk Meydanı’nda kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Çömez, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

​GENİŞ KATILIMLI HEYET EŞLİK ETTİ

​Turhan Çömez’in Rize ve Pazar programına siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve cemiyet hayatının önemli isimleri eşlik etti. Yoğun ilgi gören heyette şu isimler yer aldı:

​Nahit Ağırbaş (Eski Ülkü Ocakları Başkanı)

​Av. Kürşat Hacısüleymanoğlu (İYİ Parti Rize İl Başkanı)

​Kamil Gültekin Öztürk (İYİ Parti GİK Üyesi)

​Metin Bal (İYİ Parti Pazar İlçe Başkanı)

​Sinan Karagöz (İYİ Parti Çamlıhemşin İlçe Başkanı)

​Gökhan Bal (İYİ Parti Pazar İlçe Yönetim Kurulu Üyesi)

​Recep Payal (İYİ Parti Pazar İlçe Yönetim Kurulu Üyesi)

​Mustafa Türkücü (İYİ Parti Pazar İlçe Yönetim Kurulu Üyesi)

​Mevlüt Sancaktutan (İYİ Parti Rize İl Yönetim Kurulu Üyesi)

​Metin Atasaral (Atatürkçü Düşünce Derneği Pazar Şubesi Başkanı)

​Temel Yaşar (Türk Ocakları Rize Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi)

​İYİ Parti Ardeşen ve Fındıklı İlçe Başkanları, İl Başkan Yardımcıları ve parti teşkilat mensupları

​Ömer Hocaoğlu (CHP Pazar İlçe Başkanı) ve CHP İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri

​BİR SONRAKİ DURAK ÇAYELİ OLDU

​Pazar ilçesindeki programın ve halkla buluşmanın tamamlanmasının ardından Turhan Çömez ve beraberindeki heyet, Rize programına devam etmek üzere ilçeden ayrıldı. Heyet, burada düzenlenen etkinliklerin ardından Çayeli ilçesinde gerçekleştirilecek olan programa katılmak üzere Çayeli'ne hareket etti.



​Siyasi parti teslimcilerinin, sivil toplum örgütlerinin ve kanaat önderlerinin bir arada yer aldığı bu geniş program, Pazar ilçesinde büyük ses getirirken, siyasette ve toplumsal yaşamda güçlü bir birliktelik fotoğrafı olarak hafızalarda yer edindi.